Получить высокую пенсию в Украине можно лишь единственным способом: подробности

Украинцам нужно будет работать дольше, чтобы обеспечить себе достойную пенсию, а также думать о накоплении на будущее, таких как пенсионные фонды или личные сбережения.

По словам Лидии Ткаченко, специалисты по вопросам пенсионного обеспечения, чтобы получать пенсию в течение 20 лет, нужно собирать на нее вдвое дольше – то есть 40 лет. Об этом пишет Oboz.ua.

"У нас 20-30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень невелик"? – отмечает руководитель отдела аналитики Concorde Caputal Александр Паращий.

Однако даже если все 30-летние следовали совету Минсоца об инструментах для долгосрочных накоплений, возможностей вкладывать в стабильные акции в условиях войны очень мало.

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В Украине существуют частные пенсионные фонды, но в отсутствие фондового рынка и возможностей инвестирования в акции устойчивых компаний в условиях полномасштабной войны сохранить свои накопления становится очень сложно.

Существует несколько вариантов инвестиций:

Инвестировать в недвижимость, покупая землю или квартиру для сдачи в аренду с целью получения стабильного дохода. Это также актив, который можно продать по необходимости. Однако нужно иметь достаточную сумму в начале, что может занять много времени на накопление. Дополнительным риском является возможность ущерба из-за военных конфликтов, которые могут привести к разрушению имущества или его оккупации. Хранить сбережения в валюте. Рекомендуется рассматривать несколько валют, таких как доллар и евро для диверсификации рисков. После скопления нужной суммы, лучше инвестировать средства, включая приобретение недвижимости. Вложения в ОВГЗ или депозиты в банке. Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеют высокий уровень доходности, равно как и депозиты в гривне, что выгодно для краткосрочных инвестиций. Инвестирование в золото. Цены на банковское золото значительно выросли за последние пять лет, что делает этот актив привлекательным для инвестирования, особенно по сравнению с долларами.

"Особенность золота – оно не дает процентов и доходов. Расчет на то, что оно будет дорожать. Я бы не спешил покупать активы, которые за последние год-два-десять существенно выросли в цене. Это значит, что они уже слишком дорогие", – объясняет Паращий, указывая на возможную переоцененность этих активов.

Напомним, ранее в ПФУ предупредили, кому из украинцев могут перестать выплачивать пенсии.

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