Чи очікувати інвалідам 3 групи змін у пенсії

Пенсія для людей з інвалідністю III групи, як і для інших груп, залежить від загального вікового пенсійного забезпечення та встановленої категорії інвалідності.

Для встановлення групи інвалідності особа проходить медико-соціальну експертизу (МСЕ), де фахівці оцінюють стан її здоров'я та присвоюють відповідну категорію. Періодично комісію МСЕ можна проходити повторно для контролю за станом здоров'я. Про це пише 24 tv.ua.

Розмір пенсії для III групи інвалідності

Мінімальний розмір пенсії для осіб з III групою інвалідності становить 50% від їх вікової пенсії.

Однак, існують винятки:

Ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі: їх пенсія може бути розрахована як п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати (на 1 січня поточного року) або на основі середньої зарплати, отриманої в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками.

їх пенсія може бути розрахована як п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати (на 1 січня поточного року) або на основі середньої зарплати, отриманої в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками. Інваліди внаслідок військових дій: їх виплати визначаються на основі 60% від офіційної зарплати.

Збільшення пенсій у 2024 році

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, мінімальний прожитковий мінімум, до якого прив'язані соціальні виплати, було збільшено до 2 920 гривень. Це призвело до зростання мінімальних пенсій:

I група інвалідності: не менше 2 760 гривень;

не менше 2 760 гривень; II та III групи (непрацюючі): не менше 2 520 гривень;

не менше 2 520 гривень; II та III групи (працюючі): не менше 2 093 гривні.

Додаткові виплати

До пенсій за інвалідністю III групи можуть додаватися надбавки, підвищення та додаткові пенсії, наприклад, пенсія за особливі заслуги перед Україною (за умови наявності на це права).

Призначення пенсії

Пенсія за інвалідністю III групи призначається з дня офіційного встановлення інвалідності, якщо заявка подана не пізніше ніж за три місяці після цієї дати.

Важливо! У випадках, коли свідоцтво МСЕК про встановлення групи інвалідності видається після закінчення тримісячного терміну, пенсіонер має право на призначення пенсії з дати встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією зроблено не пізніше трьох місяців з моменту отримання свідоцтва.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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