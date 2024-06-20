Ожидать ли инвалидов 3 группы изменений в пенсии

Пенсия для людей с инвалидностью III группы, как и других групп, зависит от общего возрастного пенсионного обеспечения и установленной категории инвалидности.

Для установления группы инвалидности лицо проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ), где специалисты оценивают состояние его здоровья и присваивают соответствующую категорию. Периодически комиссию МСЭ можно проходить повторно для контроля состояния здоровья. Об этом пишет 24 tv.ua.

Размер пенсии для III группы инвалидности

Минимальный размер пенсии для лиц с III группой инвалидности составляет 50% их возрастной пенсии.

Однако существуют исключения:

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие: их пенсия может рассчитаться как пятикратный размер минимальной заработной платы (на 1 января текущего года) или на основе средней зарплаты, полученной в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами.

их пенсия может рассчитаться как пятикратный размер минимальной заработной платы (на 1 января текущего года) или на основе средней зарплаты, полученной в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами. Инвалиды в результате военных действий: их выплаты определяются на основе 60% от официальной зарплаты.

Увеличение пенсий в 2024 году

Согласно государственному бюджету на 2024 год, минимальный прожиточный минимум, к которому привязаны социальные выплаты, был увеличен до 2920 гривен. Это привело к росту минимальных пенсий:

I группа инвалидности: не менее 2760 гривен;

не менее 2760 гривен; II и III группы (неработающие): не менее 2520 гривен;

не менее 2520 гривен; II и III группы (работающие): не менее 2093 гривны.

Дополнительные выплаты

К пенсиям по инвалидности III группы могут добавляться надбавки, повышение и дополнительные пенсии, например, пенсия за особые заслуги перед Украиной (при наличии на это права).

Назначение пенсии

Пенсия по инвалидности III группы назначается со дня официального установления инвалидности, если заявка подана не позднее чем через три месяца после этой даты.

Важно! В случаях, когда свидетельство МСЭК об установлении группы инвалидности выдается по истечении трехмесячного срока, пенсионер имеет право на назначение пенсии с даты установления инвалидности, если обращение за пенсией сделано не позднее трех месяцев с момента получения свидетельства.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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