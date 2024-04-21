Отдельные военные подразделения для осужденных создадут в Украине: дадут ли судимым оружие в руки

10 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу принятый законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. Благодаря этой законодательной инициативе в ВСУ смогут попасть тысячи осужденных.

Предполагается, что они будут служить в отдельных специализированных частях или отдельных специализированных подразделениях – с согласия командира части.

Как пояснил министр юстиции Денис Малюська, в ВСУ могут сформировать отдельные подразделения для осужденных и уже отбывших наказания.

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"Это будет не только добровольная, то есть контрактная форма службы…, но и создание отдельных подразделений, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг, собственно, поэтому равный подход, одинаковый подход, независимо от того – это коррупционер… или обычный уголовный преступник", – отметил министр.

По словам Малюськи, эти мобилизованные подразделения могут помочь в строительстве объектов военной инфраструктуры и создании оборонных сооружений на фронте.

"Я уверен, что такие подразделения могут выполнять работы по строительству военной инфраструктуры, различных инженерных препятствий для нашего противника, защитных сооружений. Наши военные много времени проводят на земляных работах. Я думаю, что здесь наши "питомцы" могут дать фору многим военным", – подчеркнул он.

Малюська также подчеркнул, что осужденные, которые испытывают призвание к защите страны, будут мобилизованы только по их собственному согласию.

Министр добавил, что правила одинаковы для всех, поскольку Конституция не делает исключений.

"Тем больше желающих у нас достаточно - тысячи находящихся в местах лишения свободы выражают такое желание", — добавил он.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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