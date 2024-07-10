Новые требования к стажу: кто в 2025 году не сможет выйти на пенсию

До 2028 года в Украине ежегодно будут повышаться требования к страховому стажу на один год. Это касается выхода на пенсию в возрасте 60 или 63 лет.

Таким образом, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2025 году в 60 лет, необходимо будет иметь не менее 32 лет стажа. Для выхода на пенсию в 63 года нужно будет 22 года стажа. Об этом пишет 24 канал.

Как будут меняться требования к стажу для 60-летних до 2028 года

в 2025 году – не менее 32 лет;

в 2026 году – не менее 33 лет;

в 2027 году – не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Требования к стажу для 63-летних граждан

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Стоит заметить, что для украинцев требования для выхода на пенсию в 65 лет остаются неизменными – 15 лет стажа.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в каких ситуациях Пенсионный фонд имеет право сократить выплаты на 20%.

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