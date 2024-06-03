Нові правила мобілізації: п'ять категорій громадян втратили право на відстрочку

Відповідно до нового мобілізаційного закону 10449, для окремих категорій громадян призовного віку в Україні не буде доступною відстрочка від мобілізації.

Зокрема, це стосується багатодітних чоловіків, які заборгували аліменти, чоловіків, що вирішили здобути чергову вищу освіту, обмежено придатних (це поняття скасовується взагалі), чоловіків, які працюють на Міністерство оборони. Втратили право на відстрочку й чоловіки, яким 25-26 років.

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Збереження відстрочки для певних категорій:

Стан здоров'я: відстрочка надається тим, хто має серйозні захворювання, що роблять неможливим несення військової служби. Перелік таких захворювань чітко визначений у законодавстві.

Студенти та науковці: асистенти-стажисти, аспіранти, докторанти, наукові та педагогічні працівники закладів освіти, а також викладачі з науковими званнями та ступенями мають право на відстрочку. Це стосується і студентів денної та дуальної форм навчання, які здобувають першу або єдину профтехосвіту, фахову передвищу або вищу освіту.

Бронювання: співробітники критично важливих для економіки та оборони підприємств, установ та органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, які мають бронювання, не підлягають мобілізації.

Сімейні обставини:

Чоловікам та жінкам, які самостійно виховують дітей до 18 років.

Чоловікам та жінкам, які мають на утриманні трьох і більше дітей до 18 років.

Опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям дітей з тяжкими захворюваннями.

Чоловікам та жінкам, які доглядають за хворими родичами, які потребують постійного догляду.

Чоловікам та жінкам, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, що проходить військову службу.

Чоловікам та жінкам, члени сім'ї яких (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідний брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час захисту України.

Догляд за інвалідами:

Чоловікам та жінкам, які доглядають за дітьми з інвалідністю до 18 років.

Чоловікам та жінкам, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи.

Опікунам осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Особам, які доглядають за інвалідами І групи або за особами, які потребують постійного догляду.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

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