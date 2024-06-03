Новые правила мобилизации: пять категорий граждан потеряли право на отсрочку

Согласно новому мобилизационному закону 10449, для отдельных категорий граждан призывного возраста в Украине не будет доступна отсрочка от мобилизации.

В частности, это касается многодетных мужчин, задолжавших алименты, мужчин, решивших получить очередное высшее образование, ограниченно пригодных (это понятие отменяется вообще), мужчин, работающих на Министерство обороны. Утратили право на отсрочку и мужчины, которым 25-26 лет.

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Сохранение отсрочки для определенных категорий:

Состояние здоровья: отсрочка предоставляется тем, кто испытывает серьезные заболевания, делающие невозможным несение военной службы. Список таких заболеваний верно определен в законодательстве.

Студенты и ученые: ассистенты-стажисты, аспиранты, докторанты, научные и педагогические работники учебных заведений, а также преподаватели с научными званиями и степенями имеют право на отсрочку. Это касается и студентов дневной и дуальной форм обучения, получающих первое или единое профтехобразование, профессиональное высшее или высшее образование.

Бронирование: сотрудники критически важных для экономики и обороны предприятий, учреждений и органов государственной власти, а также имеющие бронирование органов местного самоуправления не подлежат мобилизации.

Семейные обстоятельства:

Мужчинам и женщинам, самостоятельно воспитывающим детей до 18 лет.

Мужчинам и женщинам, которые содержат трех и более детей до 18 лет.

Опекунам, попечителям, приемным родителям и родителям-воспитателям детей с тяжелыми заболеваниями.

Мужчинам и женщинам, которые ухаживают за больными родственниками, нуждающимися в постоянном уходе.

Мужчинам и женщинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу.

Мужчинам и женщинам, члены семьи которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время защиты Украины.

Уход за инвалидами:

Мужчинам и женщинам, ухаживающим за детьми с инвалидностью до 18 лет.

Мужчинам и женщинам, имеющим на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Опекунам лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Лицам, ухаживающим за инвалидами I группы или за лицами, нуждающимися в постоянном уходе.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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