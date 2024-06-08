Названі на честь квітки та не ловлять мишей: цю породу котів вивели в Україні (фото)

Український левкой – це молода порода кішок, офіційно визнана лише у 2004 році. Її вивели в Україні шляхом схрещування донського сфінкса та шотландської висловухої кішки. Цю породу назвали на честь рослини. Левкой (або матіола) – однорічник сімейства хрестоцвітних.

Левкой - це кішка середнього розміру з безшерстою або майже безшерстою шкірою. Її характерні риси - це великі мигдалеподібні очі, складчасті вуха та квадратна голова. Завдяки своїй незвичайній зовнішності левкой неодмінно приверне увагу, пише lovemycatz.com.

Левкої відомі своїм лагідним і спокійним характером. Вони дуже прив'язані до своїх господарів і люблять проводити з ними час. Ці кішки терплячі, ніжні та невибагливі, що робить їх ідеальними компаньйонами для сімей з дітьми.

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Хоча левкої не мають шерсті, їм все ж таки потрібен певний догляд. Їхню шкіру потрібно регулярно купати, а вуха та кігті чистити. Також важливо захищати їх від холоду та спеки, адже вони не мають шерсті, яка б зігрівала або охолоджувала їх.

Левкої не потребують багато місця, тому вони добре підходять для життя у квартирі. Їм не властиво руйнувати речі, і вони не надто активні, тому не потребують багато простору для ігор.

Це соціальні кішки, які потребують багато уваги та ласки. Їм не рекомендується жити в сім'ях, де їх часто залишають одних на довгий час.

Оскільки левкой – це порода, що з'явилася нещодавно, довгострокових досліджень її здоров'я наразі немає. Проте, важливо знати про можливі проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути у донських сфінксів та шотландських висловухих кішок, адже саме ці породи були використані для створення левкоя.

Заводчики кажуть, що левкої гарно ладнають з іншими тваринами, ому навряд чи будуть ловити мишей. У них не заведено випускати кігті та дряпатися.

Український левкой - це унікальна та незвичайна порода кішок, яка стане чудовим компаньйоном для тих, хто шукає ласкавого, спокійного та невибагливого вихованця.

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