Названы в честь цветка и не ловят мышей: эту породу кошек вывели в Украине (фото)

Украинский левкой – это молодая порода кошек, официально признанная только в 2004 году. Ее вывели в Украине путем скрещивания донского сфинкса и шотландской вислоухой кошки. Эту породу назвали в честь растения. Левкой (или матиола) – однолетник семейства крестоцветных.

Левкой – это кошка среднего размера с бесшерстной или почти бесшерстной кожей. Ее характерные черты – это большие миндалевидные глаза, складчатые уши и квадратная голова. Благодаря своему необычному облику левкой непременно привлечет внимание, пишет lovemycatz.com.

Левкои известны своим кротким и спокойным характером. Они очень привязаны к своим хозяевам и любят проводить с ними время. Эти кошки терпеливы, нежны и неприхотливы, что делает их идеальными компаньонами для семей с детьми.

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Хотя левкои не имеют шерсти, им все же нужен определенный уход. Их кожу нужно регулярно купать, а уши и когти чистить. Также важно защищать их от холода и жары, ведь они не имеют шерсти, которая согревала или охлаждала их.

Левкои не нуждаются много места, поэтому они хорошо подходят для жизни в квартире. Им несвойственно разрушать вещи, и они не слишком активны, поэтому не нуждаются в много пространстве для игр.

Это социальные кошки, требующие много внимания и ласки. Им не рекомендуется жить в семьях, где они часто оставляют одних на долгое время.

Поскольку левкой – это появившаяся недавно порода, долгосрочных исследований ее здоровья пока нет. Однако важно знать о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у донских сфинксов и шотландских вислоухих кошек, ведь именно эти породы были использованы для создания левкоя.

Заводчики говорят, что левкои хорошо ладят с другими животными, ому вряд ли будут ловить мышей. В них не принято выпускать когти и царапаться.

Украинский левкой - это уникальная и необычная порода кошек, которая станет отличным компаньоном для тех, кто ищет ласкового, спокойного и неприхотливого питомца.

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