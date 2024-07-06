Чи можна встановлювати сонячні панелі на фасад багатоповерхівки: відповідь експерта

У Києві на фасаді житлового будинку по вулиці Академіка Шалімова, 35 з'явилися сонячні панелі. Фотографії новинки одразу ж розлетілися соціальними мережами, викликавши бурхливу дискусію.

З одного боку, багато людей схвально відгукнулися про цю ініціативу, вважаючи її чудовою альтернативою генераторам під час відключень електропостачання. З іншого боку, виникли й побоювання щодо безпеки та законності такого нововведення.

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі "Главкому" зазначив, що будь-які роботи на багатоквартирних будинках, в тому числі й монтаж сонячних батарей, повинні бути узгоджені.

Фасадні роботи потребують дозволу на благоустрій від міста Києва.

Технічна частина, тобто саме встановлення сонячних батарей, оформлюється окремим проектом.

Оскільки багатоквартирний будинок є спільною власністю співвласників, то таке рішення має бути прийнято ними колективно.

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Крім того, Олег Попенко звернув увагу на можливі ризики - неякісно встановлені панелі можуть відірватися під час сильного вітру та нашкодити людеям або сам будинку. Крім того, взимку, коли сонячних днів значно менше (максимум 9-10 у січні), такі панелі не зможуть суттєво допомогти у випадку відключень світла.

Важливо пам'ятати, що встановлення сонячних панелей на багатоквартирному будинку потребує ретельного планування, узгодження та дотримання норм безпеки. Необхідно зважити всі "за" і "проти", перш ніж приймати таке рішення.

Варто зазначити, що це не перший випадок встановлення сонячних панелей на житлових будинках в Україні. Існують державні програми, які стимулюють розвиток альтернативної енергетики, пропонуючи часткове фінансування таких проектів.

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