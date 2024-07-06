Можно ли устанавливать солнечные панели на фасад многоэтажки: ответ эксперта
В Киеве на фасаде жилого дома на улице Академика Шалимова, 35 появились солнечные панели. Фотографии новинки сразу же разлетелись по социальным сетям, вызвав бурную дискуссию.
С одной стороны, многие одобрительно отозвались об этой инициативе, считая ее замечательной альтернативой генераторам во время отключений электроснабжения. С другой стороны, возникли и опасения по поводу безопасности и законности такого нововведения.
Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко в комментарии Главком отметил, что любые работы на многоквартирных домах, в том числе и монтаж солнечных батарей, должны быть согласованы.
- Фасадные работы нуждаются в разрешении на благоустройство города Киева.
- Техническая часть, то есть сама установка солнечных батарей, оформляется отдельным проектом.
- Поскольку многоквартирный дом является общей собственностью совладельцев, такое решение должно быть принято ими коллективно.
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Кроме того, Олег Попенко обратил внимание на возможные риски – некачественно установленные панели могут оторваться во время сильного ветра и навредить людям или самому дому. Кроме того, зимой, когда солнечных дней гораздо меньше (максимум 9-10 в январе), такие панели не смогут существенно помочь в случае отключения света.
Важно помнить, что установка солнечных панелей на многоквартирном доме требует тщательной планировки, согласования и соблюдения норм безопасности. Необходимо взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать такое решение.
Следует отметить, что это не первый случай установки солнечных панелей на жилых домах в Украине. Существуют государственные программы, стимулирующие развитие альтернативной энергетики, предлагая частичное финансирование таких проектов.
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