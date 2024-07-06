Можно ли устанавливать солнечные панели на фасад многоэтажки: ответ эксперта

В Киеве на фасаде жилого дома на улице Академика Шалимова, 35 появились солнечные панели. Фотографии новинки сразу же разлетелись по социальным сетям, вызвав бурную дискуссию.

С одной стороны, многие одобрительно отозвались об этой инициативе, считая ее замечательной альтернативой генераторам во время отключений электроснабжения. С другой стороны, возникли и опасения по поводу безопасности и законности такого нововведения.

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко в комментарии Главком отметил, что любые работы на многоквартирных домах, в том числе и монтаж солнечных батарей, должны быть согласованы.

Фасадные работы нуждаются в разрешении на благоустройство города Киева.

Техническая часть, то есть сама установка солнечных батарей, оформляется отдельным проектом.

Поскольку многоквартирный дом является общей собственностью совладельцев, такое решение должно быть принято ими коллективно.

Вас также заинтересует: Генераторы в Украине "под прицелом": какие штрафы ждут нарушителей по использованию

Кроме того, Олег Попенко обратил внимание на возможные риски – некачественно установленные панели могут оторваться во время сильного ветра и навредить людям или самому дому. Кроме того, зимой, когда солнечных дней гораздо меньше (максимум 9-10 в январе), такие панели не смогут существенно помочь в случае отключения света.

Важно помнить, что установка солнечных панелей на многоквартирном доме требует тщательной планировки, согласования и соблюдения норм безопасности. Необходимо взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать такое решение.

Следует отметить, что это не первый случай установки солнечных панелей на жилых домах в Украине. Существуют государственные программы, стимулирующие развитие альтернативной энергетики, предлагая частичное финансирование таких проектов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!