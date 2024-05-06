Морський дрон ГУР Magura V5 атакував російський швидкісний катер у Криму (відео)

У ніч на 6 травня в окупованому Криму на західному узбережжі лунали вибухи. Морські безпілотники ГУР Magura V5 атакували військові катери окупантів у бухті населеного пункту Чорноморське.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на джерела у військовій розвідці України, один з морських дронів вразив російський швидкісний катер у Криму.

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Спецоперація ГУР відбулася в районі бухти Вузька на заході Криму. В результаті удару безпілотника "Магура V5" було знищено катер російських сил.

Кримські телеграм-канали повідомляють, що вночі біля західного узбережжя півострова було знищено до 5 безекіпажних катерів ЗСУ, які нібито мали на меті атакувати військові катери РФ в одній із бухт у районі Чорноморського.

Повідомлення про атаку дронів в Криму. Джерело: Скриншот з t.me/chp_sevastopol

В ГУР МО підтвердили знищення швидкісного катера ворога.

"Унаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників. Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24", – йдеться у повідомленні.

Відео атаки морського безпілотника по катеру окупантів в Криму:

Нагадаємо, воїни 58 бригади під Урожайним знищили понад 40 одиниць техніки російських бойовиків.

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