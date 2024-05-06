Морской дрон ГУР Magura V5 атаковал российский скоростной катер в Крыму (видео)

В ночь на 6 мая в оккупированном Крыму на западном побережье раздавались взрывы. Морские беспилотники ГУР Magura V5 атаковали военные катера оккупантов в бухте населенного пункта Черноморское.

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в военной разведке Украины, один из морских дронов поразил российский скоростной катер в Крыму.

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Спецоперация ГУР прошла в районе бухты Узкая на западе Крыма. В результате удара беспилотника "Магура V5" был уничтожен катер российских сил.

Крымские телеграм-каналы сообщают, что ночью у западного побережья полуострова были уничтожены до 5 безэкипажных катеров ВСУ, которые якобы имели целью атаковать военные катера РФ в одной из бухт в районе Черноморского.

Сообщение об атаке дронов в Крыму. Источник: Скриншот из t.me/chp_sevastopol

В ГУР МО подтвердили уничтожение скоростного катера врага.

"В результате операции подразделения ГУР МО Украины Group 13 ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков. Успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24", — говорится в сообщении.

Видео атаки морского беспилотника по катеру оккупантов в Крыму:

Напомним, воины 58 бригады под Урожайным уничтожили более 40 единиц техники российских боевиков.

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