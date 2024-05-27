Найкращий зенітний комплекс росії знищений застарілою ракетою зі США (фото, відео)

Українські військові під час удару по аеродрому Моспіно на окупованій частині Донеччині знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс С-400 за допомогою застарілої американської ракети ATACMS Block 1 (М39).

Цей інцидент стався минулого тижня, коли ЗСУ завдали удару по позиціях ЗС рф поблизу аеродрому Моспіно на Донеччині. Для атаки використовувалася ракета ATACMS Block 1 (M39), розроблена 35 років тому. 2020 року її зняли з озброєння армії США через застарілість.

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Попри свою "застарілість", ракета ATACMS зуміла вразити новітній комплекс С-400, який пропаганда рф неодноразово називала "непереможним". Кожен такий ЗРК коштує понад мільярд євро.

Під час атаки С-400 виявив ворожу боєголовку і випустив не менше шести зенітних ракет, але жодна з них не змогла її перехопити. Внаслідок удару згоріли не лише пускові установки комплексу, а й радіолокаційна станція, повідомляє Bild.

Українські військові майстерно використовують західну зброю, надану їм партнерами. Знищення комплексу С-400 - це не лише втрата дорогої техніки для Росії, але й удар по її моральному духу.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня дрони атакували місто Геленджик Краснодарського краю росії, поблизу якого знаходиться палац російського диктатора Володимира путіна.

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