Найкращі маршрути для вихідних з рюкзаком. Місця для легкої на підйом компанії

П’ятниця може бути надихаючою, якщо в кишені лежать квитки на потяг, який прямує назустріч невеличкій відпустці. Пропонуємо обрати одне з чудових вражень, яке не витягне багато грошей з вашого гаманця, але подарує неймовірні моменти. Знайдіть собі компанію, бо захоплюватися краще не наодинці. На вас очікують цікаві куточки України, де не буває натовпу, але живе краса природи, натхненна атмосфера та захоплюючий настрій.

Мальовнича краса та історична скарбниця України – Тустань. Джерело: @ukrainian_travels

1. Тустань – селище Урич, Львівська область

Скельне містечко набуває неймовірної краси навесні. Прихопіть з собою гарний фотоапарат з великим розміром пам’яті, тому що зупинитися ви не зможете. Тустань входить в багато цікавих турів, та ви з легкістю можете насолодитися тільки цією локазією за вихідні. Скельне місце має багато секретів та свою велику історію, якщо вам захочеться не лишень милуватися, але й пізнавати, можете скористатися послугами місцевіх гідів. Можете й самі спробувати розгадати наскельні символи та безліч солярних знаків залишених нашими пращурами.

Крім залишок самої фортеці ви побачите колодязі, печери, а також музей і церкву. Дух захоплює від розуміння, що колись тут вирувало життя, адже Тустань була досить важливою частиною Київської Русі. Локація загорнута в мальовничу природу, тож можна додати ще чарівних моментів до свого візиту. Вхід на територію доволі символічний. Літній період дарує можливість відвідати один з самих захоплюючих фестивалів української середньовічної культури "Ту Стань". Лазерне шоу, лицарські бою, середньовічні забави та майстерні. Таку подорож краще планувати заздалегідь, щоб винайняти бажане житло.

Як дістатися

Обирайте, як зручніше, адже до селища можна дістатися автобусами з Трускавця, Стрия, Сколе, а зі Східниці за дві години можна дійти пішки. Зі Львова також можна дістатися селища, та шлях буде довшим.

Де зупинитися

Шукаючи комфортабельні умови прямуйте до Східниці. Це курортне містечко, тож може подарувати вам чудові варіанти з додатковими розвагами, такими як: спа, ресторані, чани, басейни тощо. В найближчих селах можна знайти бюджетні приватні варіанти. І варіанти з більшим комфортом, але по бюджетнішій ціні, ніж в курортній зоні.

Колоритне та привітне селище Кремінець, Україна. Джерело: @maryna.lukianova

2. Місто Кременець – Тернопільська область

Навряд цю локацію вам запропонують туроператори, але тим краще. Місто Кременець подарує вам чудовий відпочинок, де ви зможете стати справжніми дослідниками архітектури та історії. Серцем і душею містечка став костел с захоплюючою бібліотекою. Відвідайте замкову гору, катакомби, Кременецькі гори, а коли захочете послухати легенди селища, поспілкуйтеся з місцевими мешканцями. Навесні ви зможете додати до своїх вражень і Кременецький ботанічний сад Його охороняють дерева, яким виповнилося по 600–700 років, а прикрашають троянди та українські ківі. Дізнайтеся секрет молодості Бони та покричить, злітаючи з санної тераси на швидкості 112 км за год.

Як дістатися

До міста Кременець можна дістатися автобусними маршрутами з Тернополя, Рівного і, навіть, з Києва.

Де зупинитися

Зручніше за все зупинитися в самому містечку. Готелів та приватних пропозицій тут достатньо, щоб знайти фінансово зручний варіант.

Пориньте в таємниці та тамні ходи Городища Стільське. Джерело: @zamki_lvova

3. Городище Стільське – Львівська область

Справжній похід по величезній території, яка весною набуває неймовірної краси. Ви зможете побачити скельні будиночки, які чимось нагадують поселення Хобітів з популярного фільму "Володар кілець". Місто, яке зникло ще в 9 столітті має свої таємниці та історії.

За свідченнями археологів у місті жили, так звані, "білі хорвати". Колись воно було найбільшим містом Київської Русі – в це важко повірити, але безперечні докази ви побачите на власні очі. За часів князя Володимира біля Городища протікала річка по якій ходили невеликі суда, що давало можливість торгівлі і підтримувало рівень життя в місті. Печера "Лоно Матері" розповість вам про вірування та обряди давніх народів, які жили на території сучасної України. Вхід на локацію вільний, та шлях не зовсім близький. Розраховуйте час, щоб насолодитися враженнями та повернутися назад.

Як дістатися

З автостанції Львова можна доїхати до селища Дуброва, а звідти вже пішки до Городища. Також можна вибрати маршрут Львів – Тростянець і пересісти на Тростянець – Стільська (ходить кожні 1-2 години).

Де зупинитися

Гарні варіанти житла можна знайти в місті Тростянець, щоб наступного дня з новими силами вирушити у похід. Також у найближчих селах,чи у самому Стільську, скориставшись приватними пропозиціями.

Весна в Замку Сент – Міколош, Чинадієво. Джерело: @nastishwishfantastish

4. Замок Сент–Міклош – Чинадієво

Закарпаття – терапевтична локація, особливо в теплу пору року. Відвідати Замок Сент–Міколош вдале та вражаюче рішення. Сьогодні це перлина турів та ціль для поціновувачів середньовічних фестивалів. Завдяки художнику Йосипу Бартошу історична місцевість знову живе повноцінним життям розповідаючи свої цікаві та вражаючі історії туристам. Послухати романтичні легенди, прокрастися таємничими ходами, побачити романтичне місце де Ілона Зріні зустрічалася з графом Імре Текелі, відвідати безкоштовну екскурсію в замку та побути серед природної краси – тут вам занять на всі вихідні. В реставрованному замку проводяться весільні церемонії та різноманітні святкові заходи. З’їжте Бограч по дорозі та насолодіться можливостями Закарпаття.

Як дістатися

Селище Чинадієво знаходиться поблизу Ужгорода, так що ваша подорож на автобусі не займе багато часу та буде коштувати до 20 грн. Мукачево також може стати відправним пунктом та зручною локацією для зупинки.

Де зупинитися

Все залежить від цілей на розмах вашого відпочинку, тож ви можете дивитися житло, як в Мукачево і Ужгороді, так і в самому селищі Чинадієво. В селищі є комфортабельні коттеджи, готелі з бюджетними номерами, а також міні курорти, де ви зможете додати вражень до своєї мандрівки.

Історична локація для пізнавальних мандрів Україною. Джерело: @bevz_olya

5 Тараканівський (Дубенський) форт

Місце тільки на старті своєї популярності, тож комфорт тут досить обмежений. Якщо ви не збираєтеся відвідати форт в рамках туру, тоді складайте свій рюкзак ретельніше. Споруда просто величезна, тут можна застрягнути більше ніж на пів дня. Ви зможете оглянути 105 кімнат, та не очікуйте відновлених стін чи реставрованих деталей. Це скоріше аутентична прогулянка з безліччю знаками, які вам доведеться розгадувати самостійно. Під час відвідування форту потрібно дотримуватися правил безпеки, щоб не провалитися на трухлявих дошках, та не поранитися. Потрапити на територію форту можна абсолютно вільно.

Як дістатися

Орієнтиром для вас стане селище Тараканів, Дубенського району. Та іти до форту доведеться пішки. Ще одним варіантом стане саме Дубно. Тут ходять маршрутки, які висадять вас на зручному пункті траси. Звідси до форту лісова стежка в 3 км.

Де зупинитися

Селище Дубно підійде якнайкраще. Вас чекають варіанти квартир, готелів і курортів.

Сьогодні Західна Україна є відносно безпечним регіоном для мандрівок та відпочинку. Подорожуйте, перезавантажуйтесь, щоб мати сили боротися.