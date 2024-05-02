Лучшие маршруты для выходных с рюкзаком. Места для легкой на подъем компании

Пятница может быть вдохновляющей, если в кармане лежат билеты на поезд, направляющийся навстречу небольшому отпуску. Предлагаем выбрать одно из чудесных впечатлений, которое не вытянет много денег из вашего кошелька, но подарит невероятные моменты. Найдите себе компанию, потому что впечатляться лучше вместе. Вас ожидают интересные уголки Украины, где не бывает толпы, но живет красота природы, вдохновенная атмосфера и увлекательное настроение.

Живописная красота и историческая сокровищница Украины – Тустань. Источник: @ukrainian_travels

1. Тустань – поселок Урич, Львовская область

Скальный городок приобретает невероятную красоту весной. Прихватите с собой хороший фотоаппарат с большим размером памяти, потому что остановиться вы не сможете. Тустань входит во многие интересные туры, и вы с легкостью можете насладиться только этой локазией за выходные. Скальное место имеет много секретов и свою великую историю, если вам захочется не только любоваться, но и узнавать, можете воспользоваться услугами местных гидов. Можете и сами попытаться разгадать наскальные символы и множество солярных знаков оставленных нашими предками.

Помимо остатка самой крепости вы увидите колодцы, пещеры, а также музей и церковь. Дух восхищает от понимания, что когда-то здесь бурлила жизнь, ведь Тустань была достаточно важной частью Киевской Руси. Локация завернута в живописную природу, так что можно добавить еще волшебные моменты к своему визиту. Вход на территорию достаточно символичен. Летний период дарит возможность посетить один из самых увлекательных фестивалей украинской средневековой культуры Ту Стань. Лазерное шоу, рыцарские сражения, средневековые забавы и мастерские. Такое путешествие лучше планировать заранее, чтобы снять желаемое жилье.

Как добраться

Выбирайте как удобнее, ведь до поселка можно добраться автобусами из Трускавца, Стрыя, Сколе, а из Сходницы за два часа можно дойти пешком. Из Львова также можно добраться до поселка, и путь будет длиннее.

Где остановиться

Ища комфортабельные условия направляйтесь в Сходницу. Этот курортный городок может подарить вам прекрасные варианты с дополнительными развлечениями, такими как: спа, рестораны, чаны, бассейны и т.д. В ближайших деревнях можно найти бюджетные частные варианты. И варианты с большим комфортом, но по более бюджетной цене, чем в курортной зоне.

Колоритный и приветливый поселок Кременец, Украина. Источник: @maryna.lukianova

2. Город Кременец – Тернопольская область

Вряд ли эту локацию вам предложат туроператоры, но тем лучше. Город Кременец подарит вам отличный отдых, где вы сможете стать настоящими исследователями архитектуры и истории. Сердцем и душой города стал костел с увлекательной библиотекой. Посетите замковую гору, катакомбы, Кременецкие горы, а когда захотите послушать легенды поселка, пообщайтесь с местными жителями. Весной вы сможете добавить к своим впечатлениям и Кременецкий ботанический сад. Его охраняют деревья, которым исполнилось по 600–700 лет, а украшают розы и киви. Узнайте секрет молодости Боны и покричит, взлетая с санной террасы на скорости 112 км/ч.

Как добраться

До города Кременец можно добраться автобусными маршрутами из Тернополя, Ровно и даже из Киева.

Где остановиться

Удобнее всего остановиться в самом городке. Гостиницы и частные предложения здесь достаточно, чтобы найти финансово удобный вариант.

Окунитесь в тайны и там ходы Городища Стильское. Источник: @zamki_lvova

3. Городище Стильское – Львовская область

Настоящий поход по огромной территории, которая весной приобретает невероятную красоту. Вы сможете увидеть скальные домики, чем-то напоминающие поселение Хобитов из популярного фильма "Властелин колец". Город, исчезнувший еще в 9 веке, имеет свои тайны и истории.

По свидетельству археологов в городе жили так называемые "белые хорваты". Когда-то он был самым большим городом Киевской Руси – в это трудно поверить, но несомненные доказательства вы увидите своими глазами. Во времена князя Владимира возле Городища протекала река, по которой ходили небольшие суда, что давало возможность торговли и поддерживало уровень жизни в городе. Пещера Лоно Матери расскажет вам о верованиях и обрядах древних народов, живших на территории современной Украины. Вход на локацию свободен, но путь не совсем близок. Рассчитывайте время, чтобы насладиться впечатлениями и вернуться назад.

Как добраться

С автостанции Львова можно доехать до поселка Дуброво, а оттуда уже пешком до Городища. Также можно выбрать маршрут Львов – Тростянец и пересесть на Тростянец – Стильская (ходит каждые 1-2 часа).

Где остановиться

Хорошие варианты жилья можно найти в городе Тростянец, чтобы на следующий день с новыми силами отправиться в поход. Также в ближайших селах, или в самом Стильске, воспользовавшись частными предложениями.

Весна в Замке Сент – Миколош, Чинадиево. Источник: @nastishwishfantastish

4. Замок Сент-Миклош – Чинадиево

Закарпатье – терапевтическая локация, особенно в теплое время года. Посетить Замок Сент-Миколош удачное и впечатляющее решение. Сегодня это жемчужина туров и цель для ценителей средневековых фестивалей. Благодаря художнику Иосифу Бартошу историческая местность вновь живет полноценной жизнью, рассказывая свои интересные и впечатляющие истории туристам. Послушать романтические легенды, проникнуть по таинственным ходам, увидеть романтическое место где Илона Зрини встречалась с графом Имре Текели, посетить бесплатную экскурсию в замке и побыть среди природной красоты – здесь вам занятий на все выходные. В реставрированном замке проводятся свадебные церемонии и праздничные мероприятия. Съешьте Бограч по дороге и насладитесь возможностями Закарпатья.

Как добраться

Поселок Чинадиево находится недалеко от Ужгорода, так что ваше путешествие на автобусе не займет много времени и будет стоить до 20 грн. Мукачево может стать отправным пунктом и удобной локацией для остановки.

Где остановиться

Все зависит от целей на размах вашего отдыха, так что вы можете смотреть жилье, как в Мукачево и Ужгороде, так и в самом поселке Чинадиево. В поселке есть комфортабельные коттеджи, отели с бюджетными номерами, а также мини-курорты, где вы сможете добавить впечатлений к своему путешествию.

Историческая локация для познавательных путешествий по Украине. Источник: @bevz_olya

5 Таракановский (Дубенский) форт

Место только на старте своей популярности, поэтому комфорт здесь достаточно ограничен. Если вы не собираетесь посетить форт в рамках тура, то складывайте свой рюкзак более тщательно. Сооружение просто огромное, здесь можно застрять более чем на пол дня. Вы сможете просмотреть 105 комнат, не ожидайте восстановленных стен или реставрированных деталей. Это скорее аутентичная прогулка с множеством знаков, которые вам придется разгадывать самостоятельно. Во время посещения форта нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не провалиться на ветхих досках и не пораниться. Попасть на территорию форта можно совершенно свободно.

Как добраться

Ориентиром для вас станет поселок Тараканов, Дубенского района. И идти в форт придется пешком. Еще одним вариантом станет именно Дубно. Здесь ходят маршрутки, которые взорвут вас на удобном пункте трассы. Отсюда до форта лесная тропа в 3 км.

Где остановиться

Поселок Дубно подойдет лучше. Вас ждут варианты квартир, гостиниц и курортов.

Сегодня Западная Украина является относительно безопасным регионом для путешествий и отдыха. Путешествуйте, перезагружайтесь, чтобы иметь силы сражаться.