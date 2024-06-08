Хто з водіїв проїде це перехрестя останнім: задача на знання ПДР для уважних (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Хто з водіїв проїде вказане перехрестя останнім? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено чотири транспортних засоби: вантажівку, червоний, синій та жовтий легкові автомобілі. Кожен з них має намір перетнути перехрестя.

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На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч. Виняток становлять перехрестя, де організовано круговий рух.

Отже, згідно з ПДР, останнім це перехрестя проїде водій жовтого автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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