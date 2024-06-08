Кто из водителей проедет этот перекресток последним: задача на знание ПДД для внимательных (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Кто из водителей проедет указанный перекресток последним? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведены четыре транспортных средства: грузовик, красный, синий и желтый легковые автомобили. Каждый из них намерен пересечь перекресток.

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На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам. Исключение составляют перекресток, где организовано круговое движение.

Итак, согласно ПДД, последним этот перекресток проедет водитель желтого автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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