Компанія SHERIFF потрапила під атаку: що кажуть правоохоронці

Група компаній SHERIFF, відома своїми послугами з приватної охорони, зазнала скоординованого нападу. Наразі правоохоронці розслідують ситуацію та встановлюють винних.

Про це виданню "Телеграф" повідомив Дмитро Стрижов.

Атака на SHERIFF розпочалася після перемоги однієї з компаній групи у торгах системи Prozorro. Компанія виграла лот на надання охоронних послуг одному з державних підприємств, запропонувавши найнижчу ціну. Раніше ці послуги без конкуренції надавала компанія "ВЕНБЕСТ-Охорона".

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У лютому на SHERIFF вийшло "розслідування" ГО "Національна Когорта", очолюваної колишнім працівником МВС Сергієм Владиком, який також є власником двох охоронних фірм. Після цього народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко направив серію звернень до правоохоронних органів. Внаслідок цього на одну з компаній у структурі SHERIFF відкрили п'ять кримінальних проваджень – від Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та національної поліції.

Нардеп Галушко, який раніше працював у Міністерстві внутрішніх справ і володів охоронною компанією "Галід", у 2023 році об'єднався з "ВЕНБЕСТ" підприємця та колишнього "міліціонера" Георгія Тупчія, який був конкурентом SHERIFF на торгах.

Дмитро Стрижов, засновник групи компаній SHERIFF, запевняє, що він та його колеги будуть встановлювати відповідальних і домагатимуться справедливості:

"Наразі SHERIFF разом з юристами та правоохоронцями встановлює відповідальних за цю атаку на бізнес. Ми готові надавати будь-яку інформацію, що може зацікавити медіа, і яка не порушує таємниці слідства. Для нас важливо не тільки захиститися від цих варварських дій, але й притягнути до відповідальності всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано".

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