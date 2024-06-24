Кого з українців можуть залишити без субсидії: подробиці

Деякі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та окремі виконавці комунальних послуг ігнорують передачу інформації до Пенсійного фонду, яка є критично важливою для нарахування житлових субсидій та пільг. Через відсутність необхідних даних, жителі цих будинків ризикують залишитися без належних соціальних виплат.

Цю інформацію надали у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій. Як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", – сказано в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що наразі можливо звернутися за субсидіями та пільгами онлайн, оскільки відповідні заявки приймаються через інтернет, із наступним автоматизованим переглядом встановлених розмірів.

Додатково, на вебсайті електронних послуг Пенсійного фонду були розроблені спеціалізовані електронні кабінети для надавачів комунальних послуг, у тому числі й для ОСББ.

"Ці кроки забезпечили можливість державі самостійно обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії", – зазначають у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає.

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