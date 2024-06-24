Кого из украинцев могут оставить без субсидии: подробности

Некоторые объединения совладельцев многоквартирных домов и отдельные исполнители коммунальных услуг игнорируют передачу информации в Пенсионный фонд, которая является критически важной для начисления жилищных субсидий и льгот. Из-за отсутствия необходимых данных, жители этих домов рискуют остаться без надлежащих социальных выплат.

Эту информацию предоставили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий. Как следствие, те, кто нуждается в финансовой помощи, не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", – сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что сейчас возможно обратиться за субсидиями и льготами онлайн, поскольку соответствующие заявки принимаются через интернет, с последующим автоматизированным просмотром установленных размеров.

Дополнительно, на веб-сайте электронных услуг Пенсионного фонда были разработаны специализированные электронные кабинеты для поставщиков коммунальных услуг, в том числе и для ОСМД.

"Эти шаги обеспечили возможность государству самостоятельно обмениваться информацией с поставщиками коммунальных услуг об услугах, которые они предоставляют конкретной семье, и быстрее назначать субсидии", – отмечают в Минсоцполитики.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.

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