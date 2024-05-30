Як отримати житлову субсидію тим, кому раніше відмовили через борги

Згідно з оновленою інформацією від Пенсійного фонду України, громадяни, яким було відмовлено у призначенні житлової субсидії через наявність заборгованості за ЖКП, тепер можуть повторно подати заявку на отримання допомоги.

Для цього їм необхідно документально підтвердити сплату заборгованості, укласти договір про реструктуризацію заборгованості, або оскаржити заборгованість у судовому порядку, якщо вони її не визнають.

Читайте також: Притула виставив на аукціон "карту Буданова" з розділеною рф

Важливо:

Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з 1 травня 2024 року.

Питання причин виникнення та порядку погашення заборгованості за ЖКП слід вирішувати з підприємствами-надавачами послуг.

Нагадуємо:

З червня 2024 року деякі категорії українців повинні повторно подати заявку на отримання житлової субсидії та пільг.

Як подати заявку на субсидію:

Заява на отримання житлової субсидії може бути подана до органів соціального захисту населення за місцем проживання або до ЦНАП.

може бути подана до органів соціального захисту населення за місцем проживання або до ЦНАП. Заяву також можна подати онлайн через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Дія".

Необхідні документи:

Документ, що посвідчує особу;

Ідентифікаційний код;

Довідка про склад сім'ї;

Документи, що підтверджують доходи;

Документи, що підтверджують право користування житлом;

Документи, що підтверджують наявність заборгованості (за наявності).

Раніше ми повідомляли, чи можна не платити за доставлення газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!