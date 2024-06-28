Які серіали подивитись, щоб на душі стало легше

Життя часом підкидає нам виклики, з якими не завжди легко впоратися. Іноді найкращим способом відновити сили та душевний спокій стає захоплива історія, яка перенесе вас у далекий світ чи подарує емоції, близькі до реальних.

24 tv.ua.підготував добірку з 5 серіалів, які стануть чудовим вибором для вечірнього перегляду.

"Люпен" (2021 - дотепер)

Цей французький детективний трилер, натхненний образом знаменитого Арсена Люпена, заворожить вас з перших хвилин.

В центрі сюжету - Ассан, молодий чоловік, чиє життя трагічно змінюється після смерті батька, несправедливо звинуваченого у злочині. Прагнучи помститися за загибель близької людини, Ассан розробляє хитромудрий план викрадення коштовного кольє Марії-Антуанетти.

"Люпен" вже встиг завоювати серця глядачів та отримати високі оцінки кінокритиків. На платформі Netflix доступні три сезони цього захопливого серіалу.

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"Абатство Даунтон" (2010 - 2015)

Відправтеся у подорож до епохи початку XX століття разом з героями цього костюмованого драми.

Перші сезони серіалу переносять нас у 1912 рік, коли трагічна загибель на Титаніку руйнує плани аристократичної родини Ґрентем. Здавалося б, майбутнє абатства Даунтон опинилося під загрозою, адже спадкоємцем титулу графа стає далекий родич.

Проте, протягом подальших сезонів глядачі стануть свідками неймовірних історій кохання, втрат, боротьби за спадщину та виживання на тлі Першої світової війни та повоєнних років.

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