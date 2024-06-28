Какие сериалы посмотреть, чтобы на душе стало легче

Жизнь иногда подбрасывает нам вызовы, с которыми не всегда легко справиться. Иногда лучшим способом восстановить силы и душевное спокойствие становится увлекательная история, которая перенесет вас в дальний мир или подарит эмоции, близкие к реальным.

24 tv.ua. подготовил подборку из 5 сериалов, которые станут отличным выбором для вечернего просмотра.

"Люпен" (2021 – до сих пор)

Этот французский детективный триллер, вдохновленный образом знаменитого Арсена Люпена, заворожит вас с первых минут.

В центре сюжета – Ассан, молодой человек, чья жизнь трагически меняется после смерти отца, несправедливо обвиненного в преступлении. Стремясь отомстить за гибель близкого человека, Ассан разрабатывает хитроумный план похищения драгоценного колье Марии-Антуанетты.

"Люпен" уже успел завоевать зрительские сердца и получить высокие оценки кинокритиков. На платформе Netflix доступны три сезона этого увлекательного сериала.

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"Аббатство Даунтон" (2010 - 2015)

Отправьтесь в путешествие к эпохе начала XX века вместе с героями этой костюмированной драмы.

Первые сезоны сериала переносят нас в 1912 год, когда трагическая гибель на Титанике разрушает планы аристократической семьи Грентем. Казалось бы, будущее аббатства Даунтона оказалось под угрозой, ведь наследником титула графа становится дальний родственник.

Однако в течение последующих сезонов зрители станут свидетелями невероятных историй любви, потерь, борьбы за наследство и выживания на фоне Первой мировой войны и послевоенных лет.

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

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