Які вживані авто найчастіше купували українці у травні: топ-5 моделей

В травні сервісні центри МВС провели реєстрацію 162,2 тис. угод з купівлі-продажу авто, що були у використанні. Ця кількість на 90,7% перевищує показник травня минулого року і на 29,6% вище, ніж попереднього місяця поточного року.

Згідно з даними Інституту аналізу автомобільного ринку, значна частина цих угод, а саме половина, була здійснена між членами родин. Це пов’язано з дією закону про мобілізацію, який надає право на конфіскацію автомобілів для потреб армії у випадку, коли в однієї сім’ї є кілька машин. Враховуючи це, реальний обсяг продажів складає приблизно 80-85 тисяч автомобілів. Про це пише mmr.net.ua.

Вплив мобілізації не завадив активній перереєстрації автомобілів. Лідируючу позицію зайняв Volkswagen, з результатом у 20,8 тисяч переоформлень, що складає 12,8% від усіх угод.

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Renault посів друге місце з 10 тисячами угод, що становить 6,2%, а Toyota зайняла третє місце з 9,1 тисячі угод і часткою 5,6%. ВАЗ опинився на четвертому місці з 8,9 тисячі переоформлень і часткою 5,5%, а п’яте місце дісталося Skoda з 8,7 тисячі угод і часткою 5,4%.

Що стосується окремих моделей, то Volkswagen Passat очолив список з 4,1 тисячі угод. За ним слідує Skoda Octavia з 3,7 тисячі угод.

На третьому місці розташувався Volkswagen Golf з 3,1 тисячі угод, за ним Daewoo Lanos з 2,8 тисячі угод. П’яте місце у цьому рейтингу зайняв Renault Megane з 2,1 тисячі угод.

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