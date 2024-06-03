Можна сміливо купувати: топ-6 найнадійніших недорогих автомобілів

Купівля автомобіля є важливим фінансовим вкладенням, тому необхідно обирати транспортний засіб з особливою обачністю. Авто з пробігом можуть приховувати певні ризики, оскільки транспортні засоби, які здаються надійними, на перший погляд, можуть у майбутньому потребувати додаткових інвестицій на ремонт та обслуговування.

Автомеханік оприлюднив список з шести доступних вживаних машин, які, на його думку, варто розглядати для придбання. Девід Лонг, відомий в мережі як Car Wizard, розкрив назви найбільш надійних авто на сьогоднішньому вторинному ринку. Про це пише OBOZ.ua.

Рейтинг найкращих авто за версією Лонга є таким:

Buick Lesabre 2000-2005 років випуску; Chevy Silverado 1999-2006 років або GMC Sierra; Lexus RX 350 2004-2009 років випуску; Ford Crown Victoria 1998-2012 років випуску; Lexus LS 400 1996-2000 років випуску; Toyota Highlander 2001-2007 років.

Buick Lesabre вирізняється своїм надійним 3,8-літровим двигуном V6, який працює в парі з автоматичною КПП. Експерт відзначає, що ця модель має менший ризик поломки порівняно з іншими автомобілями, а в разі необхідності ремонту, комплектуючі доступні та не вимагають значних витрат. Якщо оригінальні пластикові коліна охолоджуючої рідини під генератором почнуть протікати, їх можна буде легко замінити металевими. Цей автомобіль може прослужити від 500 000 до 650 000 км пробігу, пропонуючи відмінну довговічність за доступною ціною.

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Chevy Silverado випуску 1999-2006 років оснащений потужним 4.8 або 5.3-літровим V8 двигуном на базі LS. Цей пікап доступний з механічною чи автоматичною КПП і здатний тягнути легкий трейлер або кемпер. Вартість такого автомобіля на вторинному ринку варіюється від 5000 до 10 000 доларів.

Lexus RX 350, випущений між 2004 та 2009 роками, є третім у списку рекомендованих Лонгом автомобілів. Цей середньорозмірний SUV має 3,3-літровий або 3,5-літровий двигун V6. За словами механіка, моделі до 2009 року можна придбати за ціною від 5 000 до 10 000 доларів.

Ford Crown Victoria, який вироблявся з 1998 по 2012 рік, був широко відомий як службовий автомобіль поліції США. Попри свою популярність виробництво цієї моделі було припинено у 2012 році.

"Ці автомобілі є втіленням куленепробивності. Форд створив автомобіль, який був надійним, зручним і простим в обслуговуванні", – зазначив Лонг.

Автомобіль оснащений потужним 4,6-літровим двигуном V8 та автоматичною трансмісією.

"Є кілька транспортних засобів, які використовують цю платформу, але це одна з найкращих, якщо не найкраща платформа, яку коли-небудь створювала Ford Motor Company за всю історію своєї компанії. Це однозначно безпроблемне авто", – підсумував Лонг.

У рейтингу на п’ятому місці опинився Lexus LS 400, що вироблявся у період з 1996 по 2000 рік.

"Їх лишилося не так багато на ходу. Але вони буквально танки. Вони надзвичайно надійні", – підкреслив експерт.

Ця модель має чотирилітровий двигун V8 та автоматичну трансмісію. Вартість цього авто варіюється від 5 000 до 10 000 доларів.

Toyota Highlander, який випускався з 2001 по 2007 рік, є втіленням високоякісного SUV.

Цей автомобіль може бути оснащений двигуном об’ємом 2,44 літра або 3,3-літровим V6. Лонг зазначив, що його батько володів такою моделлю, і це стало однією з найкращих інвестицій, які служили йому багато років. Надійність, якість, довговічність та економічність – ось що характеризує Toyota Highlander.

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