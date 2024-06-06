Какие подержанные авто чаще всего покупали украинцы в мае: топ-5 моделей

В мае сервисные центры МВД провели регистрацию 162,2 тыс. сделок купли-продажи авто, бывших в употреблении. Это количество на 90,7% превышает показатель мая прошлого года и на 29,6% выше, чем в предыдущем месяце текущего года.

Согласно данным Института анализа автомобильного рынка, значительная часть этих сделок, а именно половина, была осуществлена между членами семей. Это связано с действием закона о мобилизации, который предоставляет право на конфискацию автомобилей для нужд армии в случае, когда у одной семьи есть несколько машин. Учитывая это, реальный объем продаж составляет примерно 80-85 тысяч автомобилей. Об этом пишет mmr.net.ua.

Влияние мобилизации не помешало активной перерегистрации автомобилей. Лидирующую позицию занял Volkswagen, с результатом в 20,8 тысяч переоформлений, что составляет 12,8% от всех сделок.

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Renault занял второе место с 10 тысячами сделок, что составляет 6,2%, а Toyota заняла третье место с 9,1 тысячи сделок и долей 5,6%. ВАЗ оказался на четвертом месте с 8,9 тысячи переоформлений и долей 5,5%, а пятое место досталось Skoda с 8,7 тысячи сделок и долей 5,4%.

Что касается отдельных моделей, то Volkswagen Passat возглавил список с 4,1 тысячи сделок. За ним следует Skoda Octavia с 3,7 тысячи сделок.

На третьем месте расположился Volkswagen Golf с 3,1 тысячи сделок, за ним Daewoo Lanos с 2,8 тысячи сделок. Пятое место в этом рейтинге занял Renault Megane с 2,1 тысячи сделок.

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