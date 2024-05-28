Названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку

Автоексперти склали список з 15 доступних за ціною вживаних кросоверів, які пропонуються в Україні в діапазоні 6000-8000 доларів.Слід зазначити, що на частку кросоверів припадає 25% усього вторинного автомобільного ринку країни.

Торік громадяни України стали власниками понад 280 тис. таких транспортних засобів. Про це пише UAportal з посиланням на AUTO.RIA.

Чому кросовери мають такий попит

Кросовери вирізняються своєю універсальністю порівняно з іншими типами легкових авто. Вони мають просторі салони та місткі багажники. Також ці авто мають кращі можливості для подолання складних ділянок доріг, ніж звичайні автомобілі. Висока підвіска забезпечує більший комфорт при їзді по нерівних поверхнях.

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Кросовери, що оснащені системою повного приводу, забезпечують надійне зчеплення з дорогою, що є незамінним у зимовий період.

Крім того, завдяки високій посадці, авто цього класу забезпечують кращий огляд дороги, що сприяє підвищенню безпеки водіння.

Які вживані кросовери до 8000 доларів можна купити в Україні

Фахівці провели дослідження ринку автомобілів в країні та склали список, до якого увійшло 15 автомобілів класу SUV від різних брендів.

ТОП-15 кросоверів з пробігом до 8000 доларів:

Hyundai Tucson; Mitsubishi Outlander; Mazda CX-7; Suzuki Grand Vitara; Subaru Forester; Kia Sportage; Nissan Qashqai; SsangYong Kyron; Nissan X-Trail; SsangYong Rexton; Chevrolet Captiva; Subaru Outback; Kia Soul; Subaru Tribeca; Kia Sorento.

Нагадаємо, раніше булоназвано топ-16 найдешевших та найнадійніших нових кросоверів.

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