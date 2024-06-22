Як відновити виплати у липні пенсіонеру - ВПО

Відновлено виплату пенсій тим, хто не встиг вчасно пройти ідентифікацію. Протягом липня ви можете зробити це будь-яким зручним способом і почати отримувати пенсію знову. Про це пише 24 tv.ua.

Як відновити пенсію:

Пройдіть ідентифікацію:

Особисто відвідайте відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду України (ПФУ).

Авторизуйтесь на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID).

Зв'яжіться з ПФУ за допомогою відеоконференцзв'язку.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до закордонної дипломатичної установи України, щоб отримати посвідчення факту, що ви живі, і надайте його до ПФУ.

Не потрібно додатково звертатися до ПФУ з заявою:

Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде відновлена автоматично.

Ви отримаєте пенсію за всі місяці, за які не отримували її через не пройдену ідентифікацію.

Важливо!

Якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але досі не отримали пенсію, виплата буде відновлена найближчим часом після того, як ПФУ отримає інформацію про підтвердження вашої особи.

Пам'ятайте:

Проходження ідентифікації є обов'язковою умовою для отримання пенсії ВПО.

До 31 березня 2024 року всі пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію.

Детальніше про процес ідентифікації та виплати пенсій ВПО читайте на сайті Пенсійного фонду України: https://www.pfu.gov.ua/

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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