Как возобновить выплаты в июле пенсионеру - ВПО

Возобновлена выплата пенсий тем, кто не успел вовремя пройти идентификацию. В июле вы можете сделать это любым удобным способом и начать получать пенсию снова. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как восстановить пенсию:

Пройдите идентификацию:

Лично посетите отделение Сбербанка или Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Авторизируйтесь на портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Действие. Подпись (Действие ID).

Свяжитесь с ПФУ с помощью видеоконференцсвязи.

Если вы находитесь за границей, обратитесь в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, чтобы получить удостоверение факта, что вы живы, и предоставьте его в ПФУ.

Не нужно дополнительно обращаться в ПФУ с заявлением:

После прохождения идентификации выплата пенсии будет возобновлена автоматически.

Вы получите пенсию за все месяцы, за которые не получали ее из-за не пройденной идентификации.

Важно!

Если вы уже прошли идентификацию, но до сих пор не получили пенсию, выплата будет возобновлена в ближайшее время после того, как ПФУ получит информацию о подтверждении вашего лица.

Помните:

Прохождение идентификации является обязательным условием получения пенсии ВПЛ.

До 31 марта 2024 года все пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию.

Подробнее о процессе идентификации и выплаты пенсий ВПЛ читайте на сайте Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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