Как возобновить выплаты в июле пенсионеру - ВПО
Возобновлена выплата пенсий тем, кто не успел вовремя пройти идентификацию. В июле вы можете сделать это любым удобным способом и начать получать пенсию снова. Об этом пишет 24 tv.ua.
Как восстановить пенсию:
Пройдите идентификацию:
- Лично посетите отделение Сбербанка или Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
- Авторизируйтесь на портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Действие. Подпись (Действие ID).
- Свяжитесь с ПФУ с помощью видеоконференцсвязи.
- Если вы находитесь за границей, обратитесь в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, чтобы получить удостоверение факта, что вы живы, и предоставьте его в ПФУ.
Не нужно дополнительно обращаться в ПФУ с заявлением:
- После прохождения идентификации выплата пенсии будет возобновлена автоматически.
- Вы получите пенсию за все месяцы, за которые не получали ее из-за не пройденной идентификации.
Важно!
Если вы уже прошли идентификацию, но до сих пор не получили пенсию, выплата будет возобновлена в ближайшее время после того, как ПФУ получит информацию о подтверждении вашего лица.
Помните:
Прохождение идентификации является обязательным условием получения пенсии ВПЛ.
До 31 марта 2024 года все пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию.
Подробнее о процессе идентификации и выплаты пенсий ВПЛ читайте на сайте Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/
Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.
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