Як зекономити на електроенергії, якщо у квартирі є бойлер
Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати способи економії, в тому числі й при використанні бойлера. Експерти дають кілька порад, які допоможуть вам зменшити споживання електроенергії та заощадити кошти. Про це пише 24 tv.ua.
Оптимізуйте температуру нагрівання:
Замість стандартних 70-80°C, встановіть температуру нагрівання води на 55°C. Це дозволить значно скоротити витрати електроенергії, не завдаючи шкоди комфорту.
Використовуйте "розумні" розетки:
Запрограмуйте бойлер на автоматичне вмикання в нічний час, коли діють пільгові тарифи на електроенергію. Це допоможе вам суттєво економити.
Враховуйте режим роботи:
Якщо ви використовуєте бойлер нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням, вимикайте його з розетки на час відсутності. Це допоможе уникнути зайвих витрат електроенергії.
Регулярно чистіть бойлер:
Накип на стінках бойлера погіршує теплообмін, змушуючи прилад витрачати більше енергії на нагрівання води. Регулярна чистка бойлера допоможе вам економити електроенергію.
Читайте також: Чи вплине зростання тарифу за світло на розмір субсидії
Обирайте бойлер правильно:
При купівлі нового бойлера зверніть увагу на його об'єм та клас енергоефективності. Для сім'ї з 2-3 осіб оптимальним варіантом буде бойлер об'ємом 50-60 літрів з класом енергоефективності A/A+ або вище.
Пам'ятайте:
- Сучасні бойлери мають хорошу теплоізоляцію, тому вимикати їх на ніч не рекомендується. Це призведе до додаткових витрат електроенергії при повторному нагріванні води вранці.
- Найбільше електроенергії бойлер витрачає на нагрівання холодної води. Тому важливо використовувати його раціонально та не витрачати воду без потреби.
Нагадаємо, в Україні здорожчає не лише електроенергія.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!