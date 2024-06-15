Як зекономити на електроенергії, якщо у квартирі є бойлер

Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати способи економії, в тому числі й при використанні бойлера. Експерти дають кілька порад, які допоможуть вам зменшити споживання електроенергії та заощадити кошти. Про це пише 24 tv.ua.

Оптимізуйте температуру нагрівання:

Замість стандартних 70-80°C, встановіть температуру нагрівання води на 55°C. Це дозволить значно скоротити витрати електроенергії, не завдаючи шкоди комфорту.

Використовуйте "розумні" розетки:

Запрограмуйте бойлер на автоматичне вмикання в нічний час, коли діють пільгові тарифи на електроенергію. Це допоможе вам суттєво економити.

Враховуйте режим роботи:

Якщо ви використовуєте бойлер нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням, вимикайте його з розетки на час відсутності. Це допоможе уникнути зайвих витрат електроенергії.

Регулярно чистіть бойлер:

Накип на стінках бойлера погіршує теплообмін, змушуючи прилад витрачати більше енергії на нагрівання води. Регулярна чистка бойлера допоможе вам економити електроенергію.

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Обирайте бойлер правильно:

При купівлі нового бойлера зверніть увагу на його об'єм та клас енергоефективності. Для сім'ї з 2-3 осіб оптимальним варіантом буде бойлер об'ємом 50-60 літрів з класом енергоефективності A/A+ або вище.

Пам'ятайте:

Сучасні бойлери мають хорошу теплоізоляцію, тому вимикати їх на ніч не рекомендується. Це призведе до додаткових витрат електроенергії при повторному нагріванні води вранці.

Найбільше електроенергії бойлер витрачає на нагрівання холодної води. Тому важливо використовувати його раціонально та не витрачати воду без потреби.

Нагадаємо, в Україні здорожчає не лише електроенергія.

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