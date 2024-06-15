Как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер

Рост цен на электроэнергию заставляет украинцев искать способы экономии, в том числе при использовании бойлера. Эксперты дают несколько советов, которые помогут вам снизить потребление электроэнергии и сэкономить средства. Об этом пишет 24 tv.ua.

Оптимизируйте температуру нагрева:

Вместо стандартных 70-80°C установите температуру нагрева воды на 55°C. Это позволит значительно сократить расход электроэнергии, не причиняя вреда комфорту.

Используйте "умные" розетки:

Запрограммируйте бойлер на автоматическое включение в ночное время, когда действуют льготные тарифы на электроэнергию. Это поможет вам существенно экономить.

Учитывайте режим работы:

Если вы используете бойлер нерегулярно, например, только при перебоях с горячим водоснабжением, выключите его из розетки во время отсутствия. Это поможет избежать лишних затрат электроэнергии.

Регулярно чистите бойлер:

Накипь на стенках бойлера ухудшает теплообмен, заставляя прибор тратить больше энергии на нагрев воды. Регулярная чистка бойлера поможет экономить электроэнергию.

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Выбирайте бойлер правильно:

При покупке нового бойлера обратите внимание на его объем и класс энергоэффективности. Для семьи из 2-3 человек оптимальным вариантом будет бойлер объемом 50-60 литров с классом энергоэффективности A/A+ или выше.

Помните:

Современные бойлеры обладают хорошей теплоизоляцией, поэтому выключать их на ночь не рекомендуется. Это приведет к дополнительным затратам электроэнергии при повторном нагреве воды утром.

Больше электроэнергии бойлер тратит на нагрев холодной воды. Поэтому важно использовать его рационально и не тратить воду без надобности.

Напомним, в Украине подорожает не только электроэнергия.

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