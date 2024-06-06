В Україні здорожчає не лише електроенергія: попередження експертів

В Україні з 1 червня суттєво зріс тариф на електроенергію. Однак експерти попереджають, що цілком ймовірне підвищення тарифів також на інші комунальні послуги.

Насамперед йдеться про підвищення тарифів на водопостачання та обслуговування будинків, а також підвищення квартплати. Про це повідомляє "На пенсії".

На думку голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, квартплата може в середньому подорожчати 50-100 гривень – подорожчання залежить від розміру житла. Також можуть підвищити тариф на воду.

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Зокрема, це пов'язано з тим, що близько 30-40% собівартості тарифу на холодне водопостачання займає електроенергія. Тому логічно, що підвищення тарифу на електроенергію вплине на витрати водоканалів і, відповідно, вартість їхніх послуг.

За словами голови Асоціації водоканалів України та колишнього голови "Київводоканалу" Дмитра Новицького, таке подорожчання неминуче – йдеться про підвищення тарифу на близько 45-50%. Таким чином, якщо зараз доводиться платити по 40-60 гривень за кубометр води, то після підвищення тарифу плата становитиме близько 100 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, як забезпечити пенсію в Україні тим, хто перебуває за кордоном.

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