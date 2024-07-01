Як отримати дострокову пенсію для УБД

Учасники бойових дій мають право на низку пільг щодо пенсійного забезпечення, зокрема достроковий вихід на пенсію та збільшення її розміру. Про це пише Інформатор.

Достроковий вихід на пенсію:

Чоловіки: 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років.

Жінки: 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії:

Залежить від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

До пенсії додається:

Підвищення 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.



Цільова грошова допомога на прожиття (40 грн).



Щомісячна державна адресна допомога (до 4958 грн), якщо загальний розмір пенсії не досягає цієї суми.

Для оформлення пенсії необхідно:

Подати заяву (онлайн або особисто до сервісного центру ПФУ).

Надати оригінали документів:

Паспорт.



Ідентифікаційний код.



Трудова книжка або документи про стаж (військову службу).



Довідка про заробітну плату (до грудня 2016 року).



Посвідчення учасника бойових дій.



Довідка про участь у заходах з оборони України.



Фото (для пенсійного посвідчення).

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Збільшення пенсії за відстрочення виходу на пенсію

Якщо після 60 років та за наявності необхідного стажу продовжити працювати та відмовитися від пенсії, то при виході на пенсію буде нарахована надбавка за наднормативний стаж.

Розмір надбавки:

0,5% за кожний місяць страхового стажу після 60 років (до 60 місяців відстрочки).

0,75% за кожний місяць страхового стажу (понад 60 місяців відстрочки).

Таким чином, за 6 років відстрочки пенсія може бути збільшена на 54%.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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