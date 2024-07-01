Как получить досрочную пенсию для УБД

Участники боевых действий имеют право на ряд льгот по пенсионному обеспечению, в частности, досрочный выход на пенсию и увеличение ее размера. Об этом пишет Информатор.

Досрочный выход на пенсию:

Мужчины: 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет.

Женщины: 50 лет при страховом стаже не менее 20 лет.

Размер пенсии:

Зависит от продолжительности страхового стажа и заработной платы, по которой уплачивались страховые взносы.

К пенсии прилагается:

Повышение 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.



Целевая денежная помощь на проживание (40 грн.).



Ежемесячное государственное адресное пособие (до 4958 грн), если общий размер пенсии не достигает этой суммы.

Для оформления пенсии необходимо:

Подать заявление (онлайн или лично в сервисный центр ПФУ).

Предоставить оригиналы документов:

Паспорт.



Идентификационный код.



Трудовая книжка или документы о стаже (военной службе).



Справка о заработной плате (до декабря 2016).



Удостоверение участника боевых действий.



Справка об участии в мероприятиях по обороне Украины.



Фото (для пенсионного удостоверения).

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Увеличение пенсии за отсрочку выхода на пенсию

Если после 60 лет и при наличии необходимого стажа продолжить работу и отказаться от пенсии, то при выходе на пенсию будет начислена надбавка за сверхнормативный стаж.

Размер надбавки:

0,5% за каждый месяц страхового стажа после 60 лет (до 60 месяцев отсрочки).

0,75% за каждый месяц страхового стажа (более 60 месяцев отсрочки).

Таким образом, за 6 лет отсрочки пенсия может быть увеличена на 54%.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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