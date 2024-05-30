ГУР в Крыму повредило два российских катера типа КС-701 'Тунец'

В ночь на 30 мая Главное управление разведки Минобороны Украины совершило атаку на российские военные объекты в оккупированном Крыму. Во время спецоперации были поражены два катера оккупантов.

Как сообщает ГУР, спецподразделение "Group 13" для атаки по российскому флоту использовало ударные морские дроны Magura V5 на подходе к бухте Узкая в пгт Черноморское.

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"российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевое задание: в результате удара были уничтожены два катера россии ― по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец"", – добавили в разведке.

Что известно о катере КС-701 "Тунец"

КС-701 "Тунец" – это тип дизельного катера с алюминиевым корпусом, используемый российскими военными и силовыми структурами. Он предназначен для разъездных работ, патрулирования, а также может использоваться для высадки десанта.

Вот некоторые характеристики катера КС-701 "Тунец":

Длина: 8,8 м

Ширина: 2,5 м

Осадка: 0,37м

Скорость: до 40 узлов

Экипаж: 1-2 человека

Вооружение: может быть оснащен пулеметом или гранатометом.

Ранее украинские Силы обороны уже уничтожали катера типа КС-701 "Тунец", которые россияне используют в войне против Украины.

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