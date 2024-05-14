Фінансова допомога родинам загиблих героїв: що важливо знати про виплати

Україна переживає часи великого випробування через повномасштабну війну, яка охопила країну. Зіткнувшись із втратою військовослужбовців, які пожертвували своїм життям заради захисту рідної землі, уряд встановив фінансову підтримку для їхніх сімей. Ця допомога виражається у формі одноразових виплат.

Команда UAportal розповідає деталі процесу отримання цих коштів, включно з необхідними документами та розміром компенсації. Необхідно підкреслити, що можливість отримання компенсації гарантується рішенням №168 Уряду України, прийнятим 28-го лютого 2022 року.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу

У 2024 році внесено зміни до законодавства, що стосується виплати компенсацій сім’ям загиблих військовослужбовців. Закон №3515-ІХ розширює коло осіб, які мають право на одноразову допомогу після втрати близької людини у зв’язку з військовою службою.

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За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, тепер не тільки родичі, а й інші категорії громадян, такі як працівники цивільного захисту, держслужбовці, поліція, місцеве самоврядування та працівники критичної інфраструктури, можуть вказувати, хто і в якій пропорції отримає допомогу у разі їхньої смерті.

У випадку відсутності заповіту, право на отримання допомоги мають:

Вдовець або вдова;

Батьки або опікуни, які не втратили батьківських прав;

Внуки, якщо їхні батьки померли до смерті військовослужбовця;

Діти, включаючи тих, що народилися після смерті батька чи матері;

Діти, відносно яких загиблий був позбавлений батьківських прав;

Партнери, які жили разом, але не були офіційно одружені, за умови судового встановлення цього факту;

Інші особи, які перебували на утриманні загиблого.

До утриманців відносяться:

Непрацездатні повнолітні діти;

Діти до 23 років, які отримували аліменти для навчання;

Брати, сестри та онуки до 18 років, а також ті, хто став інвалідом до досягнення повноліття і були на утриманні загиблого.

Який розмір одноразової грошової допомоги за загиблого військового в Україні

Згідно з чинним законодавством, родичі осіб, які загинули під час служби в армії, можуть претендувати на фінансову підтримку від держави. Ця підтримка може бути надана у вигляді одноразової виплати у сумі 15 мільйонів гривень або як допомога, що еквівалентна 750-кратному розміру прожиткового мінімуму.

Сума виплати залежить від обставин смерті військовослужбовця. У випадку, якщо смерть настала внаслідок бойових дій, сім’я має право на повну суму компенсації. В інших випадках, коли смерть не пов’язана з бойовими діями, компенсація буде визначена на меншу суму.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей", виплата за загиблого солдата розподіляється порівну між усіма уповноваженими отримувачами.

Процедура надання фінансової допомоги передбачає, що виплати не проводяться однією сумою. Спочатку виплачується 20% від загальної суми, а решта розподіляється на щомісячні платежі протягом 40 місяців.

Це означає, що на початку виплачується 3 мільйони гривень, а потім щомісяця по 300 тисяч гривень. Ці кошти розподіляються між членами сім’ї загиблого відповідно до їх кількості.

Як отримати виплати за загиблого воїна 2024 року — інструкція та список документів

У разі повідомлення про втрату військовослужбовця, військовий комісаріат чи частина зобов’язані надати родині документ, що підтверджує смерть.

Отримавши документ про смерть, сім’я може приступити до збору інших необхідних документів. Для цього потрібно звернутися до керівництва, де служив загиблий, для отримання додаткових паперів.

Протягом десяти днів після повідомлення про смерть, командування частини має передати родичам:

Виписку з розпорядження про вилучення імені загиблого зі списку військових.

Звіт про обставини та причини смерті.

Виписку з особової картки про родину військового.

Після цього, родичі повинні звернутися до районного органу соціального захисту для подальших дій.

Необхідно подати такі документи:

Заяву на одержання одноразової допомоги.

Копію свідоцтва про смерть.

Виписку з розпорядження про вилучення імені зі списку військових.

Звіт про обставини та причини смерті.

Виписку з особової картки про родину.

Копію медичного свідоцтва про смерть.

Копії паспортних даних одержувача допомоги.

Копію свідоцтва про народження для батьків загиблого.

Копію свідоцтва про шлюб для виплати дружині.

Копію свідоцтва про народження дитини для виплати дітям.

Копію судового рішення або документа, що підтверджує залежність заявника від загиблого.

У разі наявності рішень про опіку або піклування, їх також слід додати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №975 від 25 грудня 2013 року, встановлено порядок та перелік документів для отримання допомоги.

Одноразова допомога має бути виплачена протягом п’яти робочих днів після відкриття фінансування і перерахована на банківський рахунок, вказаний родиною у заяві.

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