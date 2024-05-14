Финансовая помощь семьям погибших героев: что важно знать о выплатах
Украина переживает времена большого испытания из-за полномасштабной войны, охватившей страну. Столкнувшись с потерей военнослужащих, пожертвовавших своей жизнью ради защиты родной земли, правительство установило финансовую поддержку для их семей. Эта помощь выражается в форме единовременных выплат.
Команда UAportal рассказывает детали процесса получения этих средств, включая необходимые документы и размер компенсации. Необходимо подчеркнуть, что возможность получения компенсации гарантируется решением №168 Правительства Украины, принятым 28 февраля 2022 года.
Кто может получить единовременную денежную помощь
В 2024 году были внесены изменения в законодательство, касающееся выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих. Закон №3515-ІХ расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную помощь после потери близкого человека в связи с военной службой.
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По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, теперь не только родственники, но и другие категории граждан, такие как работники гражданской защиты, госслужащие, полиция, местное самоуправление и работники критической инфраструктуры могут указывать, кто и в какой пропорции получит помощь в случае их смерти.
В случае отсутствия завещания, право на получение пособия имеют:
- вдовец или вдова;
- Родители или опекуны, не потерявшие родительских прав;
- Внуки, если родители умерли до смерти военнослужащего;
- Дети, включая родившихся после смерти отца или матери;
- Дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;
- Партнеры, которые жили вместе, но не были официально замужем, при условии судебного установления этого факта;
- Остальные лица, находившиеся на содержании погибшего.
К иждивенцам относятся:
- Нетрудоспособные совершеннолетние дети;
- Дети до 23 лет, получавшие алименты для обучения;
- Братья, сестры и внуки до 18 лет, а также те, кто стал инвалидом до достижения совершеннолетия и были на содержании погибшего.
Какой размер единовременного денежного пособия за погибшего военного в Украине
Согласно действующему законодательству, родственники погибших во время службы в армии могут претендовать на финансовую поддержку от государства. Эта поддержка может быть предоставлена в виде единовременной выплаты в сумме 15 миллионов гривен или как помощь, эквивалентная 750-кратному размеру прожиточного минимума.
Сумма выплаты зависит от обстоятельств смерти военнослужащего. В случае, если смерть наступила в результате боевых действий, семья имеет право на полную сумму компенсации. В других случаях, когда смерть не связана с боевыми действиями, компенсация будет определена на меньшую сумму.
Согласно статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", выплата за погибшего солдата распределяется поровну между всеми уполномоченными получателями.
Процедура предоставления финансовой помощи предполагает, что выплаты не производятся одной суммой. Сначала выплачивается 20% от общей суммы, а остальное распределяется на ежемесячные платежи в течение 40 месяцев.
Это означает, что в начале выплачивается 3 миллиона гривен, а затем ежемесячно по 300 тысяч гривен. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего в соответствии с их количеством.
Как получить выплаты за погибшего воина 2024 года - инструкция и список документов
В случае сообщения о потере военнослужащего, военный комиссариат или часть обязаны предоставить семье документ, подтверждающий смерть.
Получив документ о смерти семья может приступить к сбору других необходимых документов. Для этого следует обратиться к руководству, где служил погибший, для получения дополнительных бумаг.
В течение десяти дней после сообщения о смерти командование части должно передать родственникам:
- Выписка из распоряжения об изъятии имени погибшего из списка военных.
- Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.
- Выписку из личной карты о семье военного.
После этого родственники должны обратиться в районный орган социальной защиты для дальнейших действий.
Необходимо подать следующие документы:
- Заявление на получение единовременного пособия.
- Копия свидетельства о смерти.
- Выписка из распоряжения об изъятии имени из списка военных.
- Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.
- Выписку из личной карты о семье.
- Копия медицинского свидетельства о смерти.
- Копии паспортных данных получателя помощи.
- Копия свидетельства о рождении для родителей погибшего.
- Копию свидетельства о браке для выплаты супруге.
- Копию свидетельства рождения ребенка для выплаты детям.
- Копия судебного решения или документа, подтверждающего зависимость заявителя от погибшего.
При наличии решений об опеке или попечительстве их также следует добавить.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №975 от 25 декабря 2013 года установлен порядок и перечень документов для получения помощи.
Единовременное пособие должно быть выплачено в течение пяти рабочих дней после открытия финансирования и перечислено на банковский счет, указанный семьей в заявлении.
Раньше мы рассказывали, какие дополнительные выплаты получают военные.
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