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Финансовая помощь семьям погибших героев: что важно знать о выплатах

Анастасия Крыщук

Финансовая помощь семьям погибших героев: что важно знать о выплатах
Выплаты за погибшего воина в Украине. Источник: depositphotos.com

Украина переживает времена большого испытания из-за полномасштабной войны, охватившей страну. Столкнувшись с потерей военнослужащих, пожертвовавших своей жизнью ради защиты родной земли, правительство установило финансовую поддержку для их семей. Эта помощь выражается в форме единовременных выплат.

Команда UAportal рассказывает детали процесса получения этих средств, включая необходимые документы и размер компенсации. Необходимо подчеркнуть, что возможность получения компенсации гарантируется решением №168 Правительства Украины, принятым 28 февраля 2022 года.

Кто может получить единовременную денежную помощь

В 2024 году были внесены изменения в законодательство, касающееся выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих. Закон №3515-ІХ расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную помощь после потери близкого человека в связи с военной службой.

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По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, теперь не только родственники, но и другие категории граждан, такие как работники гражданской защиты, госслужащие, полиция, местное самоуправление и работники критической инфраструктуры могут указывать, кто и в какой пропорции получит помощь в случае их смерти.

В случае отсутствия завещания, право на получение пособия имеют:

  • вдовец или вдова;
  • Родители или опекуны, не потерявшие родительских прав;
  • Внуки, если родители умерли до смерти военнослужащего;
  • Дети, включая родившихся после смерти отца или матери;
  • Дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;
  • Партнеры, которые жили вместе, но не были официально замужем, при условии судебного установления этого факта;
  • Остальные лица, находившиеся на содержании погибшего.

К иждивенцам относятся:

  • Нетрудоспособные совершеннолетние дети;
  • Дети до 23 лет, получавшие алименты для обучения;
  • Братья, сестры и внуки до 18 лет, а также те, кто стал инвалидом до достижения совершеннолетия и были на содержании погибшего.

Какой размер единовременного денежного пособия за погибшего военного в Украине

Согласно действующему законодательству, родственники погибших во время службы в армии могут претендовать на финансовую поддержку от государства. Эта поддержка может быть предоставлена в виде единовременной выплаты в сумме 15 миллионов гривен или как помощь, эквивалентная 750-кратному размеру прожиточного минимума.

Сумма выплаты зависит от обстоятельств смерти военнослужащего. В случае, если смерть наступила в результате боевых действий, семья имеет право на полную сумму компенсации. В других случаях, когда смерть не связана с боевыми действиями, компенсация будет определена на меньшую сумму.

Согласно статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", выплата за погибшего солдата распределяется поровну между всеми уполномоченными получателями.

Процедура предоставления финансовой помощи предполагает, что выплаты не производятся одной суммой. Сначала выплачивается 20% от общей суммы, а остальное распределяется на ежемесячные платежи в течение 40 месяцев.

Это означает, что в начале выплачивается 3 миллиона гривен, а затем ежемесячно по 300 тысяч гривен. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего в соответствии с их количеством.

Как получить выплаты за погибшего воина 2024 года - инструкция и список документов

В случае сообщения о потере военнослужащего, военный комиссариат или часть обязаны предоставить семье документ, подтверждающий смерть.

Получив документ о смерти семья может приступить к сбору других необходимых документов. Для этого следует обратиться к руководству, где служил погибший, для получения дополнительных бумаг.

В течение десяти дней после сообщения о смерти командование части должно передать родственникам:

  • Выписка из распоряжения об изъятии имени погибшего из списка военных.
  • Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.
  • Выписку из личной карты о семье военного.

После этого родственники должны обратиться в районный орган социальной защиты для дальнейших действий.

Необходимо подать следующие документы:

  • Заявление на получение единовременного пособия.
  • Копия свидетельства о смерти.
  • Выписка из распоряжения об изъятии имени из списка военных.
  • Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.
  • Выписку из личной карты о семье.
  • Копия медицинского свидетельства о смерти.
  • Копии паспортных данных получателя помощи.
  • Копия свидетельства о рождении для родителей погибшего.
  • Копию свидетельства о браке для выплаты супруге.
  • Копию свидетельства рождения ребенка для выплаты детям.
  • Копия судебного решения или документа, подтверждающего зависимость заявителя от погибшего.

При наличии решений об опеке или попечительстве их также следует добавить.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №975 от 25 декабря 2013 года установлен порядок и перечень документов для получения помощи.

Единовременное пособие должно быть выплачено в течение пяти рабочих дней после открытия финансирования и перечислено на банковский счет, указанный семьей в заявлении.

Раньше мы рассказывали, какие дополнительные выплаты получают военные.

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