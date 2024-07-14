Чи мають інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги

Інваліди 3 групи в Україні мають право на низку пільг та допомоги від держави. Одне з поширених питань стосується пільг на оплату комунальних послуг. Про це пише 24 tv.ua.

Чи отримують інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги?

На жаль, наразі прямих пільг на оплату комунальних послуг для інвалідів 3 групи не передбачено.

Однак, це не означає, що вони не можуть отримувати допомогу.

Ось декілька варіантів:

Субсидія: Інваліди 3 групи, як і всі інші громадяни України, мають право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для її оформлення необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Компенсація за ЖКП для сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій осіб: Деякі категорії інвалідів 3 групи, наприклад, ті, хто отримав інвалідність внаслідок воєнних дій, можуть мати право на компенсацію за ЖКП.

Деякі категорії інвалідів 3 групи, наприклад, ті, хто отримав інвалідність внаслідок воєнних дій, можуть мати право на компенсацію за ЖКП. Допомога на облаштування житла: Діти-інваліди 3 групи, які належать до категорії сиріт або позбавлених батьківського піклування, можуть отримати допомогу на облаштування житла при досягненні повноліття.

Діти-інваліди 3 групи, які належать до категорії сиріт або позбавлених батьківського піклування, можуть отримати допомогу на облаштування житла при досягненні повноліття. Технічні засоби реабілітації: Інваліди 3 групи мають право на безоплатне або пільгове отримання технічних засобів реабілітації, які можуть допомогти їм у побуті.

Важливо:

Умови та порядок надання пільг та допомоги можуть відрізнятися залежно від категорії інвалідності та інших факторів.

Для отримання більш детальної інформації рекомендується звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання або до юристів.

Житлові питання:

Окрім пільг на комунальні послуги, інваліди 3 групи мають право на обладнання житла різноманітними пристосуваннями, які полегшують їм життя.

Зверніть увагу:

Ці пільги доступні лише тим, хто може здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність. Для їх отримання необхідно звернутися до органів соціального захисту населення з відповідним пакетом документів.

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