Чи мають інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги
Інваліди 3 групи в Україні мають право на низку пільг та допомоги від держави. Одне з поширених питань стосується пільг на оплату комунальних послуг. Про це пише 24 tv.ua.
Чи отримують інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги?
На жаль, наразі прямих пільг на оплату комунальних послуг для інвалідів 3 групи не передбачено.
Однак, це не означає, що вони не можуть отримувати допомогу.
Ось декілька варіантів:
- Субсидія: Інваліди 3 групи, як і всі інші громадяни України, мають право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для її оформлення необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.
- Компенсація за ЖКП для сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій осіб: Деякі категорії інвалідів 3 групи, наприклад, ті, хто отримав інвалідність внаслідок воєнних дій, можуть мати право на компенсацію за ЖКП.
- Допомога на облаштування житла: Діти-інваліди 3 групи, які належать до категорії сиріт або позбавлених батьківського піклування, можуть отримати допомогу на облаштування житла при досягненні повноліття.
- Технічні засоби реабілітації: Інваліди 3 групи мають право на безоплатне або пільгове отримання технічних засобів реабілітації, які можуть допомогти їм у побуті.
Важливо:
- Умови та порядок надання пільг та допомоги можуть відрізнятися залежно від категорії інвалідності та інших факторів.
- Для отримання більш детальної інформації рекомендується звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання або до юристів.
Житлові питання:
Окрім пільг на комунальні послуги, інваліди 3 групи мають право на обладнання житла різноманітними пристосуваннями, які полегшують їм життя.
Зверніть увагу:
Ці пільги доступні лише тим, хто може здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність. Для їх отримання необхідно звернутися до органів соціального захисту населення з відповідним пакетом документів.
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