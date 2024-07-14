Имеют ли инвалиды 3 группы льготы на коммунальные услуги
Инвалиды 3 группы в Украине имеют право на ряд льгот и пособий от государства. Один из часто задаваемых вопросов касается льгот на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет 24 tv.ua.
Получают ли инвалиды 3 группы льгот на коммунальные услуги?
К сожалению, прямые льготы на оплату коммунальных услуг для инвалидов 3 группы не предусмотрены.
Однако это не означает, что они не могут получать помощь.
Вот несколько вариантов:
- Субсидия: Инвалиды 3-й группы, как и все другие граждане Украины, имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ее оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
- Компенсация за ЖКУ для семей погибших военнослужащих и других категорий лиц: Некоторые категории инвалидов 3 группы, например, получившие инвалидность в результате военных действий, могут иметь право на компенсацию за ЖКУ.
- Пособие на обустройство жилья: Дети-инвалиды 3 группы, относящиеся к категории сирот или лишенных родительской опеки, могут получить пособие на обустройство жилья при достижении совершеннолетия.
- Технические средства реабилитации: Инвалиды 3 группы имеют право на безвозмездное или льготное получение технических средств реабилитации, которые могут помочь им в быту.
Важно:
- Условия и порядок предоставления льгот и пособий могут отличаться в зависимости от категории инвалидности и других факторов.
- Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или к юристам.
Жилищные вопросы:
Кроме льгот на коммунальные услуги, инвалиды 3 группы имеют право на оборудование жилья различными приспособлениями, облегчающими им жизнь.
Обратите внимание:
Эти льготы доступны только для тех, кто может осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность. Для их получения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующим пакетом документов.
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