Экипаж Bradley атаковал два вражеских БТР-82 вместе с пехотой (адское видео)

На одном из направлений фронта бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили два вражеских бронетранспортера. БТР-82 был ликвидирован вместе с российской пехотой.

Операторы дронов зафиксировали, как две бронемашины оккупантов перевозят пехоту на поле боя.

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"Вражеская техника с десантом выдвигалась в зону ответственности 47 отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" выехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка "Бушмастер" остановила технику и ликвидировала российских террористов", – рассказали бойцы 47 ОМБр.

"Филигранная и профессиональная работа воинов 2 механизированного батальона 47 ОМБр. Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники - это существенное преимущество на поле боя", — говорится в описании под видео.

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Уничтожение двух БТР россиян. Источник: Скриншот с видео 47 ОМБр

Напомним, 30 мая ГУР в Крыму повредило два российских катера типа КС-701 "Тунец" и два утопило.

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