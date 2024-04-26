Двоє чоловіків перепливли річку, щоб повернутись до України з Німеччини: їх затримали прикордонники

Прикордонна служба затримала двох волинян, які перепливли Західний Буг, щоб повернутися в Україну. Чоловіки незаконно перетнули кордон, перепливши річку Західний Буг. Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, які проживали у Камінь-Каширському районі. До цього вони кілька років проживали в Німеччині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Через відсутність роботи вони надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою "мандрівники" прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд", – йдеться в повідомленні.

Порушників доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення прийматиме суд.

Нагадаємо, мікроавтобус впав у провалля посеред дороги на Киїщині.

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