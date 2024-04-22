Мікроавтобус впав у провалля посеред дороги на Киїщині: двоє людей загинуло

Вранці 22 квітня, мікроавтобус впав у провалля поблизу села Олива на Київщині. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще семеро людей перебувають у важкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів".

Під час рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Поліція розслідує обставини подій.

Нагадаємо, одразу 27 авто потрапили у ДТП у Львові на Скнилівському мості.

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