Двое мужчин переплыли реку, чтобы вернуться в Украину из Германии: их задержали пограничники

Пограничная служба задержала двух волынян, переплывших Западный Буг, чтобы вернуться в Украину. Мужчины незаконно пересекли границу, переплыв реку Западный Буг. Правонарушителями оказались два брата в возрасте 25 и 26 лет, проживавшие в Камень-Каширском районе. До этого они несколько лет проживали в Германии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Из-за отсутствия работы они вздумали вернуться в Украину. И сделать это решили незаконно. С собой "путешественники" прихватили запас продовольствия и инструмент для перерезки проволоки, надеясь воспользоваться им для преодоления инженерных заграждений. Однако на пути к ним нарушителей обнаружил пограничный наряд", – говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в подразделение и составили в отношении них административные документы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение будет принимать суд.

Напомним, микроавтобус упал в пропасть посреди дороги в Киевской области.

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