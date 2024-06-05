Доступний електрокар: які моделі можна купити в Україні за 4000 доларів

На авторинку України представлені різноманітні моделі електромобілів – як нових, так і вживаних. Дешеві електрокари, які доступні на вторинному ринку, відрізняються не лише за ціною та характеристиками, але інколи сильно різняться зовнішнім виглядом та технічним станом.

При покупці вживаних електромобілів важливо звертати увагу на стан батареї та загальний технічний стан. Ці автомобілі можуть мати значний пробіг, також вони могли використовуватися в різних, зокрема далеко не найкращих умовах. За приблизно 4 тисячі доларів зараз можна придбати авто, якому вже більш як 10 років, що для електрокара вже є віком, пише UAportal.

Citroen C-Zero 2011 року

Peugeot iOn 2012 року. Джерело: Сайт автооголошень

Цей чотирьохдверний хетчбек нещодавно був завезений в Україну. Він перебуває у відмінному стані, як з технічної, так і з естетичної точки зору. У комплекті йдуть два ключі та зарядний пристрій, а також працює система кондиціонування. Автомобіль вже розмитнений і готовий до реєстрації. Вартість становить 4 250 доларів.

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Mitsubishi i-MiEV 2011 року

Mitsubishi i-MiEV 2011 року. Джерело: Сайт автооголошень

Цей електромобіль пройшов розмитнення та сертифікацію. Він зберіг свій оригінальний колір та має підтверджений пробіг у 122 тисячі кілометрів. У комплектацію входить порт для швидкої зарядки. Присутні невеликі пошкодження на кузові. Ціна складає3 800 доларів.

Існує аналогічна модель у темному кольорі з пробігом у 70 тисяч кілометрів, яку можна придбати за 3 500 доларів. Єдиний нюанс – легкий люфт у редукторі, який помітний при перемиканні між D та R.

Peugeot iOn 2012 року

Citroen C-Zero 2011 року. Джерело: Сайт автооголошень

Цей компактний та місткий автомобіль ідеально підходить для щоденного використання. Він може проїхати до 100 кілометрів на одному заряді, а стан акумулятора становить 62%. Ціни від різних продавців починаються від 3 900 доларів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, яке авто можна купити за 8 тисяч доларів в Україні.

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