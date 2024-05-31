Що зміниться в мобілізаційному процесі в Україні з 1 червня: подробиці

З 1 червня в Україні очікуються певні зміни у мобілізаційних процесах. Вже з першого дня літа має запрацювати повноцінна версія застосунку Резерв+. Тут можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код.

Пропонуємо дізнатися, що ж нового чекає на військовозобов'язаних у червні та які зміни відбудуться у мобілізаційному процесі.

Електронний військово-обліковий документ (ВОД)

З червня в Україні буде впроваджено електронний ВОД, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. ВОД буде доступний у мобільному додатку "Резерв+". Він міститиме всю інформацію про військовозобов'язаного, включаючи ПІБ, дату народження, РНОКПП, дані про відстрочку, військове звання, спеціальність та результати медогляду.

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Отримати електронний ВОД можна буде у додатку "Резерв+". Фахівці ТЦК, поліції та прикордонної служби вже з 18 травня мають право перевіряти наявність ВОД у громадян.

Онлайн-рекрутинг

Міноборони розглядає можливість запровадження онлайн-рекрутингу у додатку "Резерв+". Завдяки цій функції громадяни зможуть:

Переглядати вакансії в ЗСУ.

Подавати заявку на обрану спеціальність.

Ознайомитися з обов'язками та вимогами до певної посади.

Онлайн-рекрутинг має на меті зробити мобілізацію більш прозорою та зручною для громадян.

Оновлення даних для військовозобов'язаних чоловіків:

Чоловіки віком від 18 до 60 років (які не оновили дані з 17 квітня по 18 травня 2024 року) зобов'язані оновити інформацію про себе у ТЦК (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки). Інформація, яку необхідно надати: адреса місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, інші дані на вимогу. Після оновлення даних у військовий квиток буде вклеєно спеціальний штрих-код з індивідуальним номером.

Обов'язкове носіння військово-облікових документів:

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані завжди мати при собі військово-облікові документи (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або посвідчення про зняття з військового обліку). Перевіряти документи мають право співробітники ТЦК та поліцейські.

Перевірка статусу "обмежено придатний":

Чоловіки, які раніше отримали статус "обмежено придатний до військової служби", повинні до 4 лютого 2025 року пройти повторну медкомісію. За результатами комісії їм буде присвоєно статус "придатний" або "не придатний".

Електронний кабінет призовника:

Створюється система "Оберіг", де буде зібрана інформація про всіх військовозобов'язаних чоловіків. У ній буде вказано ПІБ, адресу, контакти, рівень знання мов, освіту, місце роботи, досвід тощо.Згоди на обробку даних не потрібно.

Заборона на консульські послуги для чоловіків, які не оновили дані:

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, не зможуть скористатися консульськими послугами, поки не оновлять свої дані онлайн. Це не стосується випадків оформлення документів для повернення в Україну, консульських дій для дітей, допомоги у випадку арешту або позбавлення волі за кордоном.

Оформлення паспортів:

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть оформити внутрішній або закордонний паспорт у КП "Документ" за межами України. Отримати можна лише сірий паспорт для українців, які опинилися за кордоном без документів.

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Базова військова служба та підготовка у вишах:

Жінки можуть пройти базову військову службу на добровільній основі. Відстрочка від базової служби передбачена за певних обставин (хвороба, навчання, сімейні обставини тощо). З 1 вересня 2025 року базовий військовий вишкіл буде обов'язковою навчальною дисципліною у ВНЗ для чоловіків та добровільною для жінок.

Служба за контрактом:

Змінено строки служби за контрактом:

1 рік для контрактників віком від 18 до 25 років та тих, хто має медичну/психологічну освіту;

до кінця особливого періоду (воєнного стану) для інших контрактників.

Хто може вручати повістки і що буде за неявку:

Перелік осіб, які можуть вручати повістки, розширено:

працівники ТЦК, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;представники виконкомів;

керівники підприємств і навчальних закладів;

представники ЖЕКів та ОСББ.

Неявка за повісткою вважається поважною, якщо цьому завадили:

стихійні лиха;

хвороба призовника;

військові дії;

смерть близьких родичів;

інші обставини, які підтверджені документально.

Про поважну причину неявки потрібно повідомити в ТЦК протягом 3 днів з дати, зазначеної в повістці, а протягом тижня все ж таки прийти до ТЦК.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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