Що зміниться в мобілізаційному процесі в Україні з 1 червня: подробиці
З 1 червня в Україні очікуються певні зміни у мобілізаційних процесах. Вже з першого дня літа має запрацювати повноцінна версія застосунку Резерв+. Тут можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код.
Пропонуємо дізнатися, що ж нового чекає на військовозобов'язаних у червні та які зміни відбудуться у мобілізаційному процесі.
Електронний військово-обліковий документ (ВОД)
З червня в Україні буде впроваджено електронний ВОД, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. ВОД буде доступний у мобільному додатку "Резерв+". Він міститиме всю інформацію про військовозобов'язаного, включаючи ПІБ, дату народження, РНОКПП, дані про відстрочку, військове звання, спеціальність та результати медогляду.
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Отримати електронний ВОД можна буде у додатку "Резерв+". Фахівці ТЦК, поліції та прикордонної служби вже з 18 травня мають право перевіряти наявність ВОД у громадян.
Онлайн-рекрутинг
Міноборони розглядає можливість запровадження онлайн-рекрутингу у додатку "Резерв+". Завдяки цій функції громадяни зможуть:
- Переглядати вакансії в ЗСУ.
- Подавати заявку на обрану спеціальність.
- Ознайомитися з обов'язками та вимогами до певної посади.
Онлайн-рекрутинг має на меті зробити мобілізацію більш прозорою та зручною для громадян.
Оновлення даних для військовозобов'язаних чоловіків:
Чоловіки віком від 18 до 60 років (які не оновили дані з 17 квітня по 18 травня 2024 року) зобов'язані оновити інформацію про себе у ТЦК (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки). Інформація, яку необхідно надати: адреса місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, інші дані на вимогу. Після оновлення даних у військовий квиток буде вклеєно спеціальний штрих-код з індивідуальним номером.
Обов'язкове носіння військово-облікових документів:
Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані завжди мати при собі військово-облікові документи (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або посвідчення про зняття з військового обліку). Перевіряти документи мають право співробітники ТЦК та поліцейські.
Перевірка статусу "обмежено придатний":
Чоловіки, які раніше отримали статус "обмежено придатний до військової служби", повинні до 4 лютого 2025 року пройти повторну медкомісію. За результатами комісії їм буде присвоєно статус "придатний" або "не придатний".
Електронний кабінет призовника:
Створюється система "Оберіг", де буде зібрана інформація про всіх військовозобов'язаних чоловіків. У ній буде вказано ПІБ, адресу, контакти, рівень знання мов, освіту, місце роботи, досвід тощо.Згоди на обробку даних не потрібно.
Заборона на консульські послуги для чоловіків, які не оновили дані:
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, не зможуть скористатися консульськими послугами, поки не оновлять свої дані онлайн. Це не стосується випадків оформлення документів для повернення в Україну, консульських дій для дітей, допомоги у випадку арешту або позбавлення волі за кордоном.
Оформлення паспортів:
Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть оформити внутрішній або закордонний паспорт у КП "Документ" за межами України. Отримати можна лише сірий паспорт для українців, які опинилися за кордоном без документів.
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Базова військова служба та підготовка у вишах:
Жінки можуть пройти базову військову службу на добровільній основі. Відстрочка від базової служби передбачена за певних обставин (хвороба, навчання, сімейні обставини тощо). З 1 вересня 2025 року базовий військовий вишкіл буде обов'язковою навчальною дисципліною у ВНЗ для чоловіків та добровільною для жінок.
Служба за контрактом:
Змінено строки служби за контрактом:
- 1 рік для контрактників віком від 18 до 25 років та тих, хто має медичну/психологічну освіту;
- до кінця особливого періоду (воєнного стану) для інших контрактників.
Хто може вручати повістки і що буде за неявку:
Перелік осіб, які можуть вручати повістки, розширено:
- працівники ТЦК, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;представники виконкомів;
- керівники підприємств і навчальних закладів;
- представники ЖЕКів та ОСББ.
Неявка за повісткою вважається поважною, якщо цьому завадили:
- стихійні лиха;
- хвороба призовника;
- військові дії;
- смерть близьких родичів;
- інші обставини, які підтверджені документально.
Про поважну причину неявки потрібно повідомити в ТЦК протягом 3 днів з дати, зазначеної в повістці, а протягом тижня все ж таки прийти до ТЦК.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.
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