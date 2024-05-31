Что изменится в мобилизационном процессе в Украине с 1 июня: подробности

С 1 июня в Украине ожидаются определенные изменения в мобилизационных процессах. Уже с первого дня лета должна заработать полноценная версия резерва+. Здесь можно будет получить электронный соответствующий бумажный военно-учетный документ и штрих-код.

Предлагаем узнать, что нового ждет военнообязанных в июне и какие изменения произойдут в мобилизационном процессе.

Электронный военно-учетный документ (ВОД)

С июня в Украине будет внедрен электронный ВОД, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный. ВОД будет доступен в мобильном приложении "Резерв+". Он будет содержать всю информацию о военнообязанном, включая ФИО, дату рождения, РНОКПП, данные об отсрочке, воинском звании, специальности и результатах медосмотра.

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Получить электронный ВОД можно будет в приложении "Резерв+". Специалисты ТЦК, полиции и пограничной службы уже с 18 мая имеют право проверять наличие ВОД у граждан.

Онлайн-рекрутинг

Минобороны рассматривает возможность введения онлайн-рекрутинга в приложении "Резерв+". Благодаря этой функции граждане смогут:

Просматривать вакансии в ВСУ.

Подавать заявку на выбранную специальность.

Ознакомиться с обязанностями и требованиями к определенной должности.

Целью онлайн-рекрутинга является мобилизация более прозрачной и удобной для граждан.

Обновление данных для военнообязанных мужчин:

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (не обновившие данные с 17 апреля по 18 мая 2024 года) обязаны обновить информацию о себе в ТЦК (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки). Информация, которую необходимо предоставить: адрес места проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, другие данные по требованию. После обновления данных в военный билет будет вклеен специальный штрих-код с индивидуальным номером.

Обязательное ношение военно-учетных документов:

Мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетные документы (военный билет, временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о снятии с военного учета). Проверять документы имеют право сотрудники ТЦК и полицейские.

Проверка статуса "ограничен":

Мужчины, ранее получившие статус "ограниченно пригодный к военной службе", должны до 4 февраля 2025 пройти повторную медкомиссию. По результатам комиссии им будет присвоен статус "пригодный" или "непригодный".

Электронный кабинет призывника:

Создается система "Оберег", где будет собрана информация обо всех военнообязанных мужчинах. В ней будут указаны ФИО, адрес, контакты, уровень знания языков, образование, место работы, опыт и т.д. Согласия на обработку данных не требуется.

Запрет на консульские услуги для мужчин, не обновивших данные:

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, не смогут воспользоваться консульскими услугами, пока не обновят свои данные онлайн. Это не касается случаев оформления документов для возвращения в Украину, консульских действий для детей, помощи в случае ареста или лишения свободы за границей.

Оформление паспортов:

Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не смогут оформить внутренний или загранпаспорт в КП "Документ" за пределами Украины. Получить можно только серый паспорт для оказавшихся за границей украинцев без документов.

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Базовая военная служба и подготовка в вузах:

Женщины могут пройти базовую службу на добровольной основе. Отсрочка от базовой службы предусмотрена при определенных обстоятельствах (болезнь, обучение, семейные обстоятельства и т.п.). С 1 сентября 2025 года базовая военное обучение будет обязательной учебной дисциплиной в вузах для мужчин и добровольной для женщин.

Служба по контракту:

Изменены сроки службы по контракту:

1 год для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет и имеющих медицинское/психологическое образование;

к концу особого периода (военного положения) для других контрактников.

Кто может вручать повестки и что будет за неявку:

Список лиц, которые могут вручать повестки, расширен:

работники ТЦК, СБУ, Службы внешней разведки; представители исполкомов;

руководители предприятий и учебных заведений;

представители ЖЭКов и ОСМД.

Неявка по повестке считается серьезной, если этому помешали:

стихийные бедствия;

болезнь призывника;

военные действия;

смерть близких родственников;

другие обстоятельства, подтвержденные документально.

Об уважительной причине неявки следует сообщить в ТЦК в течение 3 дней с даты, указанной в повестке, а в течение недели все же прийти в ТЦК.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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