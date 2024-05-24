Мобілізація по-новому: як покарають тих, хто не оновив дані та не сплатив штраф
У Верховній Раді роз'яснили, що очікує на тих, хто не оновив дані про себе у військкоматах та планує не сплачувати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.
За словами народної депутатки з Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ірини Фріз, за несвоєчасне оновлення даних передбачені такі штрафи:
- 17 000 грн - за перше порушення;
- 25 500 грн - за повторне порушення.
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Несплата штрафу передбачає кримінальну відповідальність – позбавлення волі від 3 до 5 років.
Адвокати стверджують, що штрафи за мобілізаційні порушення не подвоюються, повідомляє ТСН.
Штрафи накладаються судом за протоколом ТЦК. У разі несплати відкривається виконавче провадження (додаткові витрати 10%). Державні виконавці можуть стягнути кошти примусово.
Сплата штрафу не гарантує звільнення від мобілізації. Оновлення даних у військкоматі залишається обов'язковим для всіх військовозобов'язаних.
Оновлення даних через "Резерв+"
Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.
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