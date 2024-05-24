Мобілізація по-новому: як покарають тих, хто не оновив дані та не сплатив штраф

У Верховній Раді роз'яснили, що очікує на тих, хто не оновив дані про себе у військкоматах та планує не сплачувати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

За словами народної депутатки з Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ірини Фріз, за несвоєчасне оновлення даних передбачені такі штрафи:

17 000 грн - за перше порушення;

25 500 грн - за повторне порушення.

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Несплата штрафу передбачає кримінальну відповідальність – позбавлення волі від 3 до 5 років.

Адвокати стверджують, що штрафи за мобілізаційні порушення не подвоюються, повідомляє ТСН.

Штрафи накладаються судом за протоколом ТЦК. У разі несплати відкривається виконавче провадження (додаткові витрати 10%). Державні виконавці можуть стягнути кошти примусово.

Сплата штрафу не гарантує звільнення від мобілізації. Оновлення даних у військкоматі залишається обов'язковим для всіх військовозобов'язаних.

Оновлення даних через "Резерв+"

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Оновлення даних через Резерв+. Джерело: https://thedigital.gov.ua/

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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