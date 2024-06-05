Що робити, якщо водій покинув місце ДТП: у поліції відповіли
Учасник ДТП зобов'язаний залишатися на місці події до приїзду поліції. Невиконання цього правила тягне за собою серйозні наслідки. Про це пише РБК.
Що робити водію після ДТП?
- Увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки.
- Не переміщати транспортні засоби та інші докази.
- Надати домедичну допомогу потерпілим, якщо це можливо.
- Викликати бригаду швидкої допомоги, якщо є постраждалі.
- Дочекатися приїзду поліції та надати їм всю необхідну інформацію.
- Підписувати документи, складені поліцією, лише після ретельного ознайомлення з їхнім змістом.
Важливо! Залишення місця ДТП автоматично робить водія винним у аварії.
Яке покарання загрожує водію, який залишив місце ДТП?
- Штраф 3 400 гривень.
- Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.
- Адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.
У деяких випадках можлива кримінальна відповідальність:
- Залишення на місці ДТП потерпілих без допомоги: обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі на той самий строк.
- ДТП, що призвело до загибелі людини: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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Чи можна уникнути виклику поліції?
Так, але лише за таких умов:
- У ДТП немає постраждалих чи загиблих.
- Обидва учасники не мають претензій щодо вживання наркотичних, алкогольних чи лікарських засобів.
- Обидва учасники згодні з обставинами події.
- Одна зі сторін визнала свою провину.
- Обидва учасники мають поліси ОСАЦВ.
- Сума матеріального збитку не перевищує 50 000 гривень.
У цьому випадку водії можуть заповнити Європротокол та самостійно врегулювати питання відшкодування збитків.
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