БПЛА скинули з рейок вантажний потяг з паливом на станції Котлубань у Волгограді (фото, відео)

Безпілотники 14 травня атакували вантажний потяг у селищі Самофаловка на станції Котлубань у Волгоградській області рф. Унаслідок атаки зійшли з рейок 9 вагонів вантажного поїзда.

Телеграм-канали повідомляють, що причиною аварії вантажного поїзда під Волгоградом стала атака БПЛА.

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Пресслужба російської залізниці повідомила, що, за попередньою інформацією, сьогодні о 1:15 (мск), "внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, на станції Котлубань Приволзької залізниці відбувся схід вагонів у складі вантажного поїзда".

Потяг зійшов з рейок на станції Котлубань. Джерело: Скриншот з відео t.me

Потяг зійшов з рейок на станції Котлубань. Джерело: Скриншот з відео t.me

Потяг зійшов з рейок на станції Котлубань. Джерело: Скриншот з відео t.me

У соцмережах росіяни зазначають, що внаслідок атаки дрона спалахнули два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив палива, і спалахнула трава.

На відео зі станції Котлубань, знятому пасажирами одного із затриманих поїздів, помітно кілька цистерн з-під нафтопродуктів, які обпалені. Вантажні вагони з лісом-кругляком та металобрухтом зійшли з рейок, вони перевернуті та серйозно деформовані. Поруч знаходяться численні співробітники залізниці та пожежні машини.

Нагадаємо, 13 травня у Сорокиному (Краснодоні) на Луганщині стався приліт по штабу російських бойовиків.

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